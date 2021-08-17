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MasterChef Türkiye final turunda kim kazandı? İşte 16 Ağustos MasterChef'te ana kadroya giren yarışmacı

17.08.2021 00:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'nin 16 Ağustos Pazartesi ekrana gelen 39. bölümünde yarışmacılar, ana kadroya girebilmek için mücadele etti. İlk turda yarışmacılar Macaristan mutfağının meşhur yemeği gulaş yaparak yarıştı. Final turuna kalan isimlere ise ana ürün olarak hindiba verildi. Yarışmacılar bu turda yemek yaratıcı bir yemek yapmaya çalıştı. Şeflerin tadımları sonrasında ise MasterChef ana kadrosuna giren 12. yarışmacı belli oldu.

MasterChef Türkiye final turunda kim kazandı? İşte 16 Ağustos MasterChef'te ana kadroya giren yarışmacı

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danillo Zanna'nın sunduğu ve jüri üyeliklerini üstlendiği MasterChef Türkiye'de final turları ekrana gelmeye devam ediyor. MasterChef'in yeni haftasında son gruptaki yarışmacılar ana kadroya girebilmek için tezgah başına geçti. Ünlü şefler ise önlüğü kazanan yarışmacıyı seçerken zorlandı. MasterChef 2021’de ana kadroya giren on ikinci yarışmacı belli oldu.

MASTERCHEF’TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef final turunda üçüncü grupta yer alan 14 yarışmacı, ismi yazılı önlüğü kazanmak için mücadele verdi.
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Tam bir lezzet mücadelesini yaşandığı MasterChef yeni bölümde ilk turda Macaristan mutfağının meşhur yemeği gulaş yapılması istendi. Bu yemek için verilen süre 45 dakika idi. Süre sonunda şefler tadım yaparak sonraki tura geçen isimleri açıkladı. Safanur, Mert, Eren, Yiğit, Emre, Pelin ve Hüsnü turu geçen isimler oldu.

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Yaratıcılık oyununda yarışmacılara verilen ana ürün "hindiba" oldu. Bu ürünle yapılacak yaratıcı bir tabak için verilen süre ise 40 dakika oldu. Süre sonunda şefler tadım yaparak gecenin sıralamasını açıkladı. Buna göre yedinci Hüsnü, altıncı Mert, beşinci Safanur, dördüncü Pelin, üçüncü Yiğit oldu. Emre, bir kez daha günün ikincisi olurken MasterChef 2021 ana kadrosuna giren on ikinci yarışmacısı Eren Kaşıkçı oldu.

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MASTERCHEF 2021 YARIŞMACILARI KİMLER?

MasterChef Türkiye’de ana kadroya giren yarışmacıların belirlenmesine az bir zaman kaldı. Bu hafta sonunda ana kadroya giren 15 yarışmacı belli olacak. Bir yarışmacı ise yedeklere kalan yarışmacılar arasından seçilecek. Üç gruptan seçilen ve ana kadroya giren 12 yarışmacı ise Fatma Polat, Milhan Erdem, Dilara Başaran, İbrahim Cingözler, Tunahan Ak, Şükrü Özsarı, Hamza Mercimek, Burcu Önal, Görkem Demiral, Hasan Biltekin, Tahsin Küçük ve Eren Kaşıkçı oldu.

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Anahtar Kelimeler:
TV8 Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
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