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MasterChef Türkiye final turunda kim kazandı? İşte 8 Ağustos MasterChef'te ana kadroya giren yarışmacı

09.08.2021 01:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye'de final turu ile ana kadroya giren yarışmacılar belli olmaya devam ediyor. MasterChef'in 8 Ağustos Pazar ekrana gelen bölümünde, ilk turda yarışmacılar patlıcan kebabı yaparak yarıştı. Final turuna kalan isimler ise badem ana ürünüyle yemek yaptı. Şeflerin tadımları sonrasında ise MasterChef 2021'in ana kadrosuna giren 6. yarışmacı da belli oldu.

MasterChef Türkiye final turunda kim kazandı? İşte 8 Ağustos MasterChef'te ana kadroya giren yarışmacı

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danillo Zanna'nın sunduğu ve jüri üyeliklerini üstlendiği MasterChef Türkiye'de üçlü düello elemelerinin ardından final turları ekrana gelmeye devam ediyor. İki eleme turunu geçerek final turuna kalan yarışmacılar, ana kadroya girebilmek için yarışıyor. MasterChef son bölümde Fatma Polat, Milhan Erdem, Dilara Başaran, İbrahim Cingözler, Tunahan Ak'ın ardından ana kadroya giren 6. yarışmacı da belli oldu.

MASTERCHEF’TE ANA KADROYA KİM GİRDİ?

MasterChef Türkiye’de ana kadro yarışmacıları, final turunda nefes kesen mücadeleler ile ortaya çıkıyor. Temposu gittikçe yükselen, lezzet, heyecan ve mücadelenin birleştiği MasterChef 2021’de final turunda ikinci grubun mücadelesi başladı.

Mehmet Yalçınkaya tarafından bu tura çıkarılan isim ise Şükrü Özsarı oldu. Grupta yer alan on beş yarışmacı, önlüğü kazanmak için müthiş bir rekabet içine girdi ve günün en iyi yemeğini yapmaya çalıştı.

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İlk bölümde yarışmacılardan istenen yemek patlıcan kebabı oldu. Bu yemek için verilen süre 45 dakika idi. Süre sonunda şefler, ikinci bölüme geçen isimleri açıkladı. Bu yarışmacılar; Azize, Görkem, Hamza, Şükrü, Ali, Araz oldu.

MasterChef'te ikinci bölüme geçen yarışmacılara verilen ana ürün badem oldu. Yaratıcı bir yemek yapmaları için verilen süre ise 40 dakika oldu. Yarışmacılar, bir dakika düşünme ve üç dakika market alışverişi sonrasında tasarladıkları yemeği yapmaya başladı. Süre bitiminde yarışmacılar, yemeklerini şeflere sundu.

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Tadım sonrasında şefler değerlendirmelerini açıkladı. Bu değerlendirme sonucuna göre altıncısı Görkem, beşincisi Azize, dördüncüsü Hamza, üçüncüsü ise Araz oldu. Son ikiye kalan Ali ile Şükrü oldu. Bu isimler arasında günün kazananı, MasterChef 2021'in ana kadrosuna giren 6. yarışmacısı oldu.

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YEDEK KADROYA KİMLER GİRDİ?

MasterChef Türkiye’de yedek kadroya kalan isimler, 6 Ağustos Cuma günü belirlendi. Gecenin kazananı Sergen olurken Ateş, Berk, Nursima ve Mete ile birlikte yedek yarışmacılar arasına girdi.

Diğer yandan Fikret Tuğ, Baturalp Aytulun, Umut Can Çetinöz, Sevgi Karataş MasterChef Türkiye hayallerine veda eden yarışmacılar oldu.


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Mehmet Yalçınkaya Danilo Zanna Masterchef
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