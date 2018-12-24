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MasterChef Türkiye finalinde Uğur ve Kerem'e Dubai ve Avustralya'da iş müjdesi!

zeki.akyurek zeki.akyurek
YAŞAM  | 24.12.2018 00:03 | Son Güncelleme

MasterChef Türkiye finalinde Uğur ve Kerem birinci olmak için beş ayrı etapta mücadele etti. MasterChef'in canlı yayınlanan finalinde ise şampiyon belli oldu. MasterChef Türkiye'nin finalistlerine ise jüri Avustralya ve Duabi'de iş müjdesini verdi.

MasterChef Türkiye finalinde Uğur ve Kerem'e Dubai ve Avustralya'da iş müjdesi!

TV8'de ekrana gelen MasterChef Türkiye yarışması 23 Aralık Pazar akşamı final bölümüyle ekrana geldi. Aylar süren mücadele sonrasında büyük finale kalan Kerem ve Uğur, final haftası boyunca beş ayrı etapta yarıştı.

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Canlı yayındaki büyük finalde ise son yemeklerini yapan Kerem ve Uğur'a sonuçlar öncesinde ise jüri üyelerinden büyük müjde geldi.

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MasterChef Türkiye'nin birincisi alacağı 100 bin TL'lik ödülün yanı sıra Günaydın Et'in sahibi Cüneyt Asan'ın Dubai'de açacağı yeni restoranında çalışma imkanına kavuşacak. Yarışmanın jürisi Somer Sivrioğlu da ikinci olan ismi, Avustralya Sydney'deki restoranında işe alacağını duyurdu. Kerem ve Uğur açıklanan bu iş fırsatları sonrasında büyük mutluluk yaşadı.

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Yarışma sonunda ise jüri üyeleri finalde yarışmacıların puanlarını açıkladılar. Final etapları sonrasında toplam Uğur 69 puan alarak şampiyon olurken, rakibi Kerem ise 68 puanla ikinci oldu.

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