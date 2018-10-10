MAGAZİN

MasterChef Türkiye kim elendi? 9 Ekim 2018 MasterChef Türkiye'ye veda eden isim belli oldu!

DİZİ HABERLERİ  | 10.10.2018 09:23 | Son Güncelleme

MasterChef kim elendi merak ediliyor. MasterChef Türkiye yarışmasında dün akşam eleme heyecanı vardı. MasterChef Türkiye'nin eleme oyunun ardından şefler 4 eleme adayı hakkındaki son kararlarını verdi. 3 kişi yarışmaya devam ederken 1 yarışmacı elendi. MasterChef Türkiye'de geçen hafta Ezgi elenmişti. 9 Ekim MasterChef'te kim elendi?

MasterChef Türkiye kim elendi? 9 Ekim 2018 MasterChef Türkiye'ye veda eden isim belli oldu!

MasterChef Türkiye yarışması, tv8'de dün akşam heyecanla izlendi. MasterChef'te lezzet dünyasının önemli isimleri Somer Sivrioğlu, Hazer Amani ve Mehmet Yalçınkaya jüri koltuğunda oturuyor. 30 yarışmacı ile başlayan MasterChef Türkiye'de elenen kişi dün akşam belli oldu. Aynı zamanda bir kişi de dokunulmazlık ödülü kazandı. Peki MasterChef Türkiye'ye kim veda etti? MasterChef'de kim elendi?

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de eleme oyununa kalan dört isimden biri jüri kararıyla yarışmaya veda etti. Son dörde kalan isimler, Kerem, Tuğçe, Uğur ve Özlem oldu. Günün yemeği "Yağlama" idi. Jürinin kararıyla eleme potasından kurtulan ilk isim Kerem oldu. Kerem, geçen haftada olduğu gibi eleme potasında son anda kurtuldu. Jüri üyeleri, tabakların en ince detayına kadar incelendiğini belirtti. Ve ikinci isim olarak Tuğçe oldu. Uğur ve Özlem ise son ikide kalarak jürinin kararını bekledi. Jüri, bu noktada iki yarışmacının eksiklerini ve neden son ikide kaldıklarını belirttiler. Masterchef Türkiye'de bu hafta eleme potasında sona kalan Özlem bu hafta yarışmaya veda etti. İşte o anlar...

MASTERCHEF TÜRKİYE VEDA EDEN İSİM

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Kadın 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Arif, Bahar'ı öpebilecek mi? (Kadın 34. son bölüm izle)Kadın 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Arif, Bahar'ı öpebilecek mi? (Kadın 34. son bölüm izle)
Ufak Tefek Cinayetler 37. yeni bölüm ilk sahne! Kerim ve Emre'nin şok planı! 'Taş taş üstünde bırakmayalım'Ufak Tefek Cinayetler 37. yeni bölüm ilk sahne! Kerim ve Emre'nin şok planı! 'Taş taş üstünde bırakmayalım'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
masterchef türkiye kim elendi TV8 masterchef kim elendi

En Çok Okunan Haberler

Gitmek için sıraya giriyorlar! İşte 'Seks Adaları'nın gerçek yüzü!

Gitmek için sıraya giriyorlar! İşte 'Seks Adaları'nın gerçek yüzü!

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Türkiye'ye gelen 15 kişinin kimliği belli oldu

Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün Türkiye'ye gelen 15 kişinin kimliği belli oldu

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde şok ayrılık! Ziya öldü mü? EDHO 110. bölüm final sahnesi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde şok ayrılık! Ziya öldü mü? EDHO 110. bölüm final sahnesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

İran'da düşen Türk jeti için ön rapor açıklandı! Kahreden detay

İran'da düşen Türk jeti için ön rapor açıklandı! Kahreden detay

Nilgün Bodur'a canlı yayında şok sözler! Fatih Altaylı: Kitabı okudum...

Nilgün Bodur'a canlı yayında şok sözler! Fatih Altaylı: Kitabı okudum...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diriliş Ertuğrul yeni bölüm bu akşam var mı? 10 Ekim TRT 1 yayın akışı! (Diriliş Ertuğrul 5. yeni sezon 122. bölüm)

Diriliş Ertuğrul yeni bölüm bu akşam var mı? 10 Ekim TRT 1 yayın akışı! (Diriliş Ertuğrul 5. yeni sezon 122. bölüm)

Kadın 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Arif, Bahar'ı öpebilecek mi? (Kadın 34. son bölüm izle)

Kadın 35. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Arif, Bahar'ı öpebilecek mi? (Kadın 34. son bölüm izle)

Ufak Tefek Cinayetler 37. yeni bölüm ilk sahne! Kerim ve Emre'nin şok planı! 'Taş taş üstünde bırakmayalım'

Ufak Tefek Cinayetler 37. yeni bölüm ilk sahne! Kerim ve Emre'nin şok planı! 'Taş taş üstünde bırakmayalım'

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde şok ayrılık! Ziya öldü mü? EDHO 110. bölüm final sahnesi

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde şok ayrılık! Ziya öldü mü? EDHO 110. bölüm final sahnesi

Burçin Abdullah’tan Diriliş Ertuğrul yanıtı!

Burçin Abdullah’tan Diriliş Ertuğrul yanıtı!

Avlu 15. yeni bölüm 2. fragmanı: Deniz yeni müttefik peşinde!

Avlu 15. yeni bölüm 2. fragmanı: Deniz yeni müttefik peşinde!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.