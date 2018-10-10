MasterChef Türkiye kim elendi? 9 Ekim 2018 MasterChef Türkiye'ye veda eden isim belli oldu!

MasterChef Türkiye yarışması, tv8'de dün akşam heyecanla izlendi. MasterChef'te lezzet dünyasının önemli isimleri Somer Sivrioğlu, Hazer Amani ve Mehmet Yalçınkaya jüri koltuğunda oturuyor. 30 yarışmacı ile başlayan MasterChef Türkiye'de elenen kişi dün akşam belli oldu. Aynı zamanda bir kişi de dokunulmazlık ödülü kazandı. Peki MasterChef Türkiye'ye kim veda etti? MasterChef'de kim elendi?

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye'de eleme oyununa kalan dört isimden biri jüri kararıyla yarışmaya veda etti. Son dörde kalan isimler, Kerem, Tuğçe, Uğur ve Özlem oldu. Günün yemeği "Yağlama" idi. Jürinin kararıyla eleme potasından kurtulan ilk isim Kerem oldu. Kerem, geçen haftada olduğu gibi eleme potasında son anda kurtuldu. Jüri üyeleri, tabakların en ince detayına kadar incelendiğini belirtti. Ve ikinci isim olarak Tuğçe oldu. Uğur ve Özlem ise son ikide kalarak jürinin kararını bekledi. Jüri, bu noktada iki yarışmacının eksiklerini ve neden son ikide kaldıklarını belirttiler. Masterchef Türkiye'de bu hafta eleme potasında sona kalan Özlem bu hafta yarışmaya veda etti. İşte o anlar...

MASTERCHEF TÜRKİYE VEDA EDEN İSİM

