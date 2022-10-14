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MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman son haliyle şaşırttı! ''Evlenmekten vazgeçmişimdir''

14.10.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef Türkiye 2021 sezonunda ana kadroda yarışan Pelin Zaman, yalnızca yaptığı yemeklerle değil, duru güzelliğiyle de adından söz ettiriyordu. Pelin Zaman, sosyal medya hesabından yeni stilini paylaştı. Yakın zaman önce şarkıcı sevgilisinden ayrılan Zaman'ın ''Evlenmekten vazgeçmişimdir'' notu dikkatlerden kaçmadı.

MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman son haliyle şaşırttı! ''Evlenmekten vazgeçmişimdir''

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini üstlendiği MasterChef Türkiye programı ile tanınan Pelin Zaman, bir süredir televizyon ekranlarından uzak yaşıyor. Instagram hesabında epey aktif olan Pelin Zaman, yeni tarzını takipçilerinin beğenisine sundu. Zaman, paylaşımına ''Evlenmekten vazgeçmişimdir'' notunu düştü.

MasterChef Türkiye 2021 yarışmacısı Pelin Zaman yeni tarzıyla şaşırttı! ''Evlenmekten vazgeçmişimdir''

Yaptırdığı ufak müdahalelerle görünümünü değiştiren Pelin Zaman'a takipçileri kayıtsız kalamadı.

MasterChef Türkiye 2021 yarışmacısı Pelin Zaman yeni tarzıyla şaşırttı! ''Evlenmekten vazgeçmişimdir''

Zaman'ın yeni tarzına ''Daha ne kadar değişebilirsin? Bunun bir sonu olmalı'' ve ''Doğallığı samanlıkta arar olduk'' gibi yorumlar yapıldı.

MasterChef Türkiye 2021 yarışmacısı Pelin Zaman yeni tarzıyla şaşırttı! ''Evlenmekten vazgeçmişimdir''

MasterChef Türkiye 2021 sezonuna güzelliğiyle damga vuran Pelin Zaman'ın adı, bir dönem jüri üyesi Danilo Zanna ile aşk dedikodularına karışmıştı.

MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman yeni tarzıyla şaşırttı! ''Evlenmekten vazgeçmişimdir''

Ancak Pelin Zaman'ın şarkıcı Gökhan Akar ile beraberlik yaşadığı ortaya çıktı.

MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman yeni tarzıyla şaşırttı! ''Evlenmekten vazgeçmişimdir''

Yarışma sonrası Gökhan Akar ile yollarını ayıran Pelin Zaman'ın ''Evlenmekten vazgeçmişimdir'' notu, gözleri Gökhan Akar'a çevirdi.

MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman yeni tarzıyla şaşırttı! ''Evlenmekten vazgeçmişimdir''

PELİN ZAMAN KİMDİR?

34 yaşındaki Pelin Zaman, MasterChef Türkiye'ye katılmadan önce havalimanında yolcu hizmetleri memurluğu yapıyordu. Lisans eğitimini işletme üzerine yapan Zaman, yemek yapmaktan büyük zevk aldığı için mesleğini bırakmıştı. Pelin Zaman, şimdilerde YouTube ve Instagram'a yemek içerikleri üretiyor.

MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman yeni tarzıyla şaşırttı! ''Evlenmekten vazgeçmişimdir''


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Somer Sivrioğlu Pelin Zaman sosyal medya sevgilisi yaşında ele aktan
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
harbi çok hoş hatundu

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