MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman son haliyle şaşırttı! ''Evlenmekten vazgeçmişimdir''

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini üstlendiği MasterChef Türkiye programı ile tanınan Pelin Zaman, bir süredir televizyon ekranlarından uzak yaşıyor. Instagram hesabında epey aktif olan Pelin Zaman, yeni tarzını takipçilerinin beğenisine sundu. Zaman, paylaşımına ''Evlenmekten vazgeçmişimdir'' notunu düştü.

Yaptırdığı ufak müdahalelerle görünümünü değiştiren Pelin Zaman'a takipçileri kayıtsız kalamadı.

Zaman'ın yeni tarzına ''Daha ne kadar değişebilirsin? Bunun bir sonu olmalı'' ve ''Doğallığı samanlıkta arar olduk'' gibi yorumlar yapıldı.

MasterChef Türkiye 2021 sezonuna güzelliğiyle damga vuran Pelin Zaman'ın adı, bir dönem jüri üyesi Danilo Zanna ile aşk dedikodularına karışmıştı.

Ancak Pelin Zaman'ın şarkıcı Gökhan Akar ile beraberlik yaşadığı ortaya çıktı.

Yarışma sonrası Gökhan Akar ile yollarını ayıran Pelin Zaman'ın ''Evlenmekten vazgeçmişimdir'' notu, gözleri Gökhan Akar'a çevirdi.

PELİN ZAMAN KİMDİR?

34 yaşındaki Pelin Zaman, MasterChef Türkiye'ye katılmadan önce havalimanında yolcu hizmetleri memurluğu yapıyordu. Lisans eğitimini işletme üzerine yapan Zaman, yemek yapmaktan büyük zevk aldığı için mesleğini bırakmıştı. Pelin Zaman, şimdilerde YouTube ve Instagram'a yemek içerikleri üretiyor.



