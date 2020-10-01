MasterChef Uğur’a ilginç doğum günü pastasıyla kutlama! MasterChef Uğur kimdir? MasterChef Uğur kaç yaşında?

Ekranların en çok izlenen yarışma programlarından bir tanesi olan MasterChef Türkiye yarışmasının son yayınlanan bölümünde MasterChef Uğur için sürpriz bir kutlama yapıldı. Şimdi MasterChef Uğur araştırılıyor. Peki, MasterChef Uğur kimdir? MasterChef Uğur kaç yaşında? MasterChef Uğur nereli? İşte tüm detaylar...

MASTERCHEF UĞUR’A İLGİNÇ DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI!

MasterChef Türkiye yarışmasının yayınlanan son bölümünde doğum günü olan MasterChef Uğur için sürpriz bir doğum günü kutlaması yapıldı. Sürprizin içerisinde yer alan doğum günü pastası da dikkat çekti. Klasik bir doğum günü pastası yerine tulumba tatlısının üzerine mum yerleştirildi. Mumu üfleyen MasterChef Uğur, doğum günü pastası olan tulumba tatlısını arkadaşlarına elleriyle yedirdi.

MASTERCHEF UĞUR KİMDİR?

26 yaşında olan MasterChef Uğur televizyon izleyicileri tarafından araştırılmaya başlandı. Başlarda aşçılığa çok severek başlamadığını ancak zaman içerisinde ilgisinin arttığını belirten Uğur Yılmaz, ilk olarak küçük bir restoranda iş tecrübesi edindi. Ardından Bodrum’da bir restoranda çalışmaya başlayan MasterChef Uğur, bu kez yaşadığı deneyimde 7 İtalyan şef ile beraber çalışma şansı edindi.

MasterChef Uğur’un cruise gemisi tecrübesi de bulunuyor. Cruise gemisinin ardından Kıbrıs’ta bir otelde çalışmaya başlayan MasterChef Uğur, orada bilgilerinin köreldiğini fark ettiği için Katar’a giderek orada 2 yıl boyunca çalıştı. Yarışmanın başlarında şeflere yaptığı bonfile sarma tarifiyle oldukça ilgi gördü.

