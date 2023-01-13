MasterChef Ünlüler ne zaman, saat kaçta? 2023 MasterChef Ünlüler özel bölümde hangi isimler var?

Final yaparak ekranlara veda eden MasterChef bu sefer birbirinden ünlü kişilerle seyirci karşısına çıkacak. İzleyiciler, MasterChef ünlüler özel bölümün yayın saatini ve programda yer alacak ünlüleri araştırmaya başladı. Peki MasterChef Ünlüler ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

MASTERCHEF ÜNLÜLER NE ZAMAN?

MasterChef ünlüler 13 Ocak Cuma - 14 Ocak Cumartesi günleri ekranlarda olacak. TV8 ekranlarında yayınlanan program 20.00'da başlayacak.

Ünlülerden oluşan iki takım rekabet edecek.

İşte iki takımda mücadele yürütecek yarışmacılar:

Gizem Hatipoğlu

Cemal Can

Danla Bilic

Begüm Öner

Tanem Sivar

Merve Oflaz

Buse Varol

Mansur Ark

Nez

Ceyhun Fersoy

Fulya Zenginer

Saadet Özsırkıntı

Kadir Çöpdemir

Burcu Kara

Kubat