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MasterChef Ünlüler ne zaman, saat kaçta? 2023 MasterChef Ünlüler özel bölümde hangi isimler var?

13.01.2023 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MasterChef 2022 sezonunun kazananı Metin olmuştu. Jüri üyeliğini Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın yaptığı sevilen yemek programı MasterChef bu defa ünlüler özel bölümüyle ekranlara gelecek. Eğlenceli bölümüyle seyirci karşısına geçecek MasterChef'te birbirinden ünlü isimler, en güzel tabakları çıkarmak için tezgah başında kolları sıvayacak. İşte MasterChef özel bölümün ünlüleri...

MasterChef Ünlüler ne zaman, saat kaçta? 2023 MasterChef Ünlüler özel bölümde hangi isimler var?

Final yaparak ekranlara veda eden MasterChef bu sefer birbirinden ünlü kişilerle seyirci karşısına çıkacak. İzleyiciler, MasterChef ünlüler özel bölümün yayın saatini ve programda yer alacak ünlüleri araştırmaya başladı. Peki MasterChef Ünlüler ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

MASTERCHEF ÜNLÜLER NE ZAMAN?

MasterChef ünlüler 13 Ocak Cuma - 14 Ocak Cumartesi günleri ekranlarda olacak. TV8 ekranlarında yayınlanan program 20.00'da başlayacak.

Ünlülerden oluşan iki takım rekabet edecek.

İşte iki takımda mücadele yürütecek yarışmacılar:

  • Gizem Hatipoğlu
  • Cemal Can
  • Danla Bilic
  • Begüm Öner
  • Tanem Sivar

MasterChef Ünlüler ne zaman, saat kaçta? 2023 MasterChef Ünlüler özel bölümde hangi isimler var?

  • Merve Oflaz
  • Buse Varol
  • Mansur Ark
  • Nez
  • Ceyhun Fersoy

MasterChef Ünlüler ne zaman, saat kaçta? 2023 MasterChef Ünlüler özel bölümde hangi isimler var?

  • Fulya Zenginer
  • Saadet Özsırkıntı
  • Kadir Çöpdemir
  • Burcu Kara
  • Kubat

MasterChef Ünlüler ne zaman, saat kaçta? 2023 MasterChef Ünlüler özel bölümde hangi isimler var?

  • Hande Subaşı
  • Furkan Dede
  • Tenor Murat Karahan
  • Murat Kosova
  • Fırat Aydınus

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