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MasterChef Walison Fonseca kimdir? MasterChef'in yeni yarışmacısı Brezilyalı Walison Fonseca ne iş yapıyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 01:40 | Son Güncelleme

MasterChef Walison, yeni haftanın yedeklerden ana kadroya giren yarışmacısı oldu. MasterChef Türkiye’nin ilk elemelerinde dikkat çeken yarışmacı, final turunu geçememişti. Peki Walison Fonseca kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? İşte MasterChef’in yeni yarışmacısı Walison Fonseca hakkında merak edilenler.

MasterChef Walison Fonseca kimdir? MasterChef'in yeni yarışmacısı Brezilyalı Walison Fonseca ne iş yapıyor?

MasterChef Türkiye’de veda eden ismin belli olmasından sonra katılan yeni yarışmacı da belli oldu. MasterChef 2020 yeni bölüm fragmanında yedekten katılan yarışmacının Walison Fonseca olduğu görülüyor. Walison Fonseca, MasterChef final elemelerinde yarışmaya veda etmişti.

MASTERCHEF WALİSON FONSECA KİMDİR?

Brezilyalı Walison Fonseca, Santos Sao Paulo doğumlu ve 35 yaşında. 18 yılı oyuncu ve model kariyerinde uluslararası alanda başarılı işler yapmış. Meksika, ABD (Miami, NYC, Los Angeles), İtalya (Milano), Kore ve diğerleri gibi 4'ten fazla ülkede yaşamış.

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Portekizce, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca ve orta düzeyde Türkçe olmak üzere beş biliyor. Walison Fonseca yarışmada kendisini "Dünyada uzun yıllar sonra Malta adasında bir işim vardı ve bu işten sonra Türkiye'yi tanımaya ilgi duydum, kısa süre sonra İstanbul'a aşık oldum ve burada yaşamaya karar verdim. Türk kültürünü seviyorum çünkü burada kendimi evimde hissediyorum" sözleriyle tanıtmıştı.

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Melisa Pınar ile evli olan Walison Fonseca’nın 11 yaşında Amaya adında bir çocuğu var.

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