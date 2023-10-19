MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef yarışmacısı Fikret'in Yemekteyiz menüsünü duyanlar inanamadı! 'Yeni virüsü Fikret yayacak'

MasterChef yarışmacısı Fikret'in Yemekteyiz menüsünü duyanlar inanamadı! 'Yeni virüsü Fikret yayacak'

19.10.2023 11:08 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tv8 ekanlarında hafta içi her gün izleyicisinin karşısına çıkan Zuhal Topal'la Yemekteyiz her bölümüyle sosyal medyada gündem oluyor. Renkli yarışmacıları ve yarışmadaki diyalogların çok konuşulduğu programa bu defa 2021 sezonunda MasterChef'te yarışan Fikret Tuğ'un menüsü damga vurdu. Fikret'in seçtiği yemeği duyanlar inanamadı.

Zuhal Topal'ın sunumuyla Tv8 ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan Yemekteyiz her bölümüyle olay oluyor. Programdaki yarışmacılar arasında yaşanan tartışmalar da gündemden düşmüyor. Yarışmaya bu defa 2021 sezonunda MasterChef'te yarışan Fikret'in yemek seçimi damga vurdu. Menüdeki yemeği duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.

Fikret 1

Haftanın dördüncü gününde 75 bin TL'lik büyük ödülü kazanmak için bugün mutfağa giren isim MasterChef'in eski yarışmacısı Fikret Tuğ oldu. Fikret'in yemek seçimi ise herkesi şoke etti.

Fikret 3

Bugün yayınlanacak olan bölümün tanıtımı sosyal medyanın gündemine oturdu. Yemekteyiz'in tanıtımında yapacağı yemeği açıklayan Fikret Tuğ; 'Öyle bir yemek yapacağım ki herkes parmaklarını yiyecek. Ya da önündeki yemeğe dokunamayacak' dedi ve yapacağı yemeği 'Ballı hardallı kurbağa bacağı' olarak açıkladı.

Fikret 4

Menüdeki yemeği duyan yarışmacılar ise; 'Ciddi olamaz', 'Yemek istemezdim', 'Allah'tan ballı hardallıymış' gibi yorumlarda bulundular. Sosyal medyada ise Fikret'in yemek seçimine tepki yağdı.

kurbağa bacağı

Sosyal medya kullanıcıları; 'Covid'den yeni kurtulduk buna hazır değiliz', 'Yeni virüsü Fikret yayacak', 'Yapım buna izin vermemeliydi', 'Para için kurbağ bacağını da yemeyin' gibi yorumlar yapıldı.

Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Belediye başkanı adayı mı olacak? "Sahile restoranlar..."Belediye başkanı adayı mı olacak? "Sahile restoranlar..."
Cinsel ilişki itirafından sonra bomba bir itiraf daha!Cinsel ilişki itirafından sonra bomba bir itiraf daha!
Sözleri gündemde! "İkiz kuleler saldırısında..."Sözleri gündemde! "İkiz kuleler saldırısında..."
Anahtar Kelimeler:
Zuhal Topal Masterchef Zuhal Topal'la Yemekteyiz yemekteyiz sosyal medya gününde

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bıçak zoruyla tecavüze uğradı! Skandalın böylesi...

Bıçak zoruyla tecavüze uğradı! Skandalın böylesi...

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Çıplak cesedi dekorasyon zannederek çim biçme makinesiyle biçti

Çıplak cesedi dekorasyon zannederek çim biçme makinesiyle biçti

Çocuklarının hastane katliamında öldüğünü öğrenen doktor ayakta duramadı

Çocuklarının hastane katliamında öldüğünü öğrenen doktor ayakta duramadı

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.