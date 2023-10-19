MasterChef yarışmacısı Fikret'in Yemekteyiz menüsünü duyanlar inanamadı! 'Yeni virüsü Fikret yayacak'

Zuhal Topal'ın sunumuyla Tv8 ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan Yemekteyiz her bölümüyle olay oluyor. Programdaki yarışmacılar arasında yaşanan tartışmalar da gündemden düşmüyor. Yarışmaya bu defa 2021 sezonunda MasterChef'te yarışan Fikret'in yemek seçimi damga vurdu. Menüdeki yemeği duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.

Haftanın dördüncü gününde 75 bin TL'lik büyük ödülü kazanmak için bugün mutfağa giren isim MasterChef'in eski yarışmacısı Fikret Tuğ oldu. Fikret'in yemek seçimi ise herkesi şoke etti.

Bugün yayınlanacak olan bölümün tanıtımı sosyal medyanın gündemine oturdu. Yemekteyiz'in tanıtımında yapacağı yemeği açıklayan Fikret Tuğ; 'Öyle bir yemek yapacağım ki herkes parmaklarını yiyecek. Ya da önündeki yemeğe dokunamayacak' dedi ve yapacağı yemeği 'Ballı hardallı kurbağa bacağı' olarak açıkladı.

Menüdeki yemeği duyan yarışmacılar ise; 'Ciddi olamaz', 'Yemek istemezdim', 'Allah'tan ballı hardallıymış' gibi yorumlarda bulundular. Sosyal medyada ise Fikret'in yemek seçimine tepki yağdı.

Sosyal medya kullanıcıları; 'Covid'den yeni kurtulduk buna hazır değiliz', 'Yeni virüsü Fikret yayacak', 'Yapım buna izin vermemeliydi', 'Para için kurbağ bacağını da yemeyin' gibi yorumlar yapıldı.





