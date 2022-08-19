MasterChef yarışmacısı Kıvanç kimdir, aslen nereli? MasterChef Kıvanç Karadeniz kaç yaşında?

Kıvanç Karadeniz, TV8'in en çok izlenen yarışma programı MasterChef 2022'de rekabeti ile öne çıkan isimlerden. Yarışmacı, 7 yıldır aşçılık yaptığını ve yarışmaya da İstanbul'dan katıldığını belirtmiştir. Karadeniz, ana akdroya giren 16. isim oldu. İşte, Kıvanç Karadeniz hakkında...

MASTERCHEF KIVANÇ KARADENİZ KİMDİR?

Kıvanç Karadeniz, MasterChef 2022 yarışmasına İstanbul'dan katılıyor ve 7 yıldır aşçılık sektöründe bulunuyor. 31 yaşındaki yarışmacı ilk iki turda başarılı yemekler yaparak üçüncü tura çıkmaya hak kazandı.

MASTERCHEF'TE ANA KADROYA GİREN İSİMLER KİM OLDU?

MasterChef'te rakiplerinden daha başarılı yemek yapan ve MasterChef Türkiye 2022 ana kadrosuna seçilen isimler şöyle olmuştu;

Metin (1. hafta)

Gamze (2. hafta)

Onur (3. hafta)

Çağatay (4. hafta)

Şeyma (5. hafta)

Melih (6. hafta)

Büşra (7. hafta)

Fatma Nur (8. hafta)

Tayfun (9. hafta)

Yağız (10. hafta)

Burak (11. hafta)

Kaan (12.hafta)



