MasterChef yarışmacısının hikayesi duygulandırdı! "Ölümle yüzleştim, kurtulmam büyük şans"

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yeni bölümleriyle devam ediyor. Programda bugün 12. önlük için yarışılırken, yarışmacılardan daha önce Amerika'da yaşayan Ali'nin hikayesi herkesi duygulandırdı.

MASTERCHEF'TE YARIŞMACI ALİ'NİN HİKAYESİ DUYGULANDIRDI!

Amerika'da yaşadığı ve çalıştığı süreçte başına ölümcül bir kaza geldiğini anlatan yarışmacı Ali, şans eseri hayatta kaldığını anlatarak herkesi şoke etti.

"ŞU ANDA BURADA YAŞAMIYOR OLABİLİRDİN" DEDİLER

"Ben hayatımda her zaman bardağın dolu tarafına baktım ve başıma çok kötü olaylar gelse bile, ölümle yüzleşsem bile, ki yüzleştim." ifadelerini kullanan Ali Onur Alper, Amerika'dayken geçirdiği kazayı "Bacağıma bıçak saplandı. Acilen ameliyata alındım, gözümden film şeridi gibi geçti, doktorlar 'Kurtulman büyük bir şans, o sırada ambulansın orada olması büyük bir şans, eğer kan bu şekilde aksaydı şu anda burada böyle yaşamıyordun' dedi" diyerek kaza anlarını anlattı.

"AMBULANS YETİŞMESEYDİ..."

Kazayı bisiklet sürerken yaptığını aktaran yarışmacı, yanındaki sivri bıçakların kaza esnasında kendisine saplandığını anlattı. Ali, o anda oradan şans eseri geçen bir kadının kendisine turnike yaptığını söylerek, "Ambulans yetişmeseydi şu anda burada olmayacaktım" dedi.

STÜDYODAKİLERİ DUYGULANDIRDI

2 ay boyunca yürüyemediğini söyleyen isim "Hayatta başına ne gelirse direneceksin, yaşayacaksın, şükredeceksin ve mutlu olacaksın" sözleriyle stüdyodakileri duygulandırdı.

Mehmet Şef ise yarışmacının sözleri karşısında "Ali'cim bunlara katılmamak mümkün değil" yanıtını verdi.





