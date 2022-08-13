MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. MasterChef yarışmacısının hikayesi duygulandırdı! "Ölümle yüzleştim, kurtulmam büyük şans"

MasterChef yarışmacısının hikayesi duygulandırdı! "Ölümle yüzleştim, kurtulmam büyük şans"

13.08.2022 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışması tüm hızıyla devam ederken, 12. önlüğün sahibi olacak kişi merak ediliyor. Yarışmacılar kıyasıya mücadeleyi sürdürürken yarışmada herkesi duygulandıran bir olay yaşandı. Yarışmacılardan Ali Onur Alper'in geçirdiği kaza stüdyoda şok etkisi yarattı.

MasterChef yarışmacısının hikayesi duygulandırdı! "Ölümle yüzleştim, kurtulmam büyük şans"

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yeni bölümleriyle devam ediyor. Programda bugün 12. önlük için yarışılırken, yarışmacılardan daha önce Amerika'da yaşayan Ali'nin hikayesi herkesi duygulandırdı.

MASTERCHEF'TE YARIŞMACI ALİ'NİN HİKAYESİ DUYGULANDIRDI!

Amerika'da yaşadığı ve çalıştığı süreçte başına ölümcül bir kaza geldiğini anlatan yarışmacı Ali, şans eseri hayatta kaldığını anlatarak herkesi şoke etti.

ali66666

"ŞU ANDA BURADA YAŞAMIYOR OLABİLİRDİN" DEDİLER

"Ben hayatımda her zaman bardağın dolu tarafına baktım ve başıma çok kötü olaylar gelse bile, ölümle yüzleşsem bile, ki yüzleştim." ifadelerini kullanan Ali Onur Alper, Amerika'dayken geçirdiği kazayı "Bacağıma bıçak saplandı. Acilen ameliyata alındım, gözümden film şeridi gibi geçti, doktorlar 'Kurtulman büyük bir şans, o sırada ambulansın orada olması büyük bir şans, eğer kan bu şekilde aksaydı şu anda burada böyle yaşamıyordun' dedi" diyerek kaza anlarını anlattı.

ali55555

"AMBULANS YETİŞMESEYDİ..."

Kazayı bisiklet sürerken yaptığını aktaran yarışmacı, yanındaki sivri bıçakların kaza esnasında kendisine saplandığını anlattı. Ali, o anda oradan şans eseri geçen bir kadının kendisine turnike yaptığını söylerek, "Ambulans yetişmeseydi şu anda burada olmayacaktım" dedi.

ali3333

STÜDYODAKİLERİ DUYGULANDIRDI

2 ay boyunca yürüyemediğini söyleyen isim "Hayatta başına ne gelirse direneceksin, yaşayacaksın, şükredeceksin ve mutlu olacaksın" sözleriyle stüdyodakileri duygulandırdı.

ali4444

Mehmet Şef ise yarışmacının sözleri karşısında "Ali'cim bunlara katılmamak mümkün değil" yanıtını verdi.

ali2222

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İtalya'daki görkemli düğünden ilk karelerİtalya'daki görkemli düğünden ilk kareler
Yeşilçam'ın gamzeli güzeli! 4. defa kanserle mücadele eden Bahar Öztan'ın tatil pozu hayran bıraktıYeşilçam'ın gamzeli güzeli! 4. defa kanserle mücadele eden Bahar Öztan'ın tatil pozu hayran bıraktı
Konuşanlar programıyla ünlenmişti! Cüretkar pozları dikkat çekti...Konuşanlar programıyla ünlenmişti! Cüretkar pozları dikkat çekti...
Anahtar Kelimeler:
TV8 Masterchef
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

SON DAKİKA | Bakan Soylu duyurdu: Türk bayrağını yakma girişimiyle ilgili flaş gelişme! Yakalandılar

SON DAKİKA | Bakan Soylu duyurdu: Türk bayrağını yakma girişimiyle ilgili flaş gelişme! Yakalandılar

Korkunç kaza! 15 araç birbirine girdi, otoyolda trafik durdu: 10 yaralı

Korkunç kaza! 15 araç birbirine girdi, otoyolda trafik durdu: 10 yaralı

Teknede parti yaptı! Ünlülerin çılgın eğlencesi

Teknede parti yaptı! Ünlülerin çılgın eğlencesi

SON DAKİKA: Akaryakıtta fiyatlar tersine dönüyor: Benzine zam gelmişti! Motorin fiyatları da değişiyor…

SON DAKİKA: Akaryakıtta fiyatlar tersine dönüyor: Benzine zam gelmişti! Motorin fiyatları da değişiyor…

Sosyal medya, 'şiddet görmediğini' söyleyen genç kızı konuşuyor

Sosyal medya, 'şiddet görmediğini' söyleyen genç kızı konuşuyor

İlginizi Çekebilir

Karamsarlığa kapılmayın! Hafta sonuna doğru...

Karamsarlığa kapılmayın! Hafta sonuna doğru...

Farkında olmadan kör kalabilirsiniz! Eksikliği büyük sıkıntı

Farkında olmadan kör kalabilirsiniz! Eksikliği büyük sıkıntı

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Tuvalete çıkmayı kolaylaştırır, krampları önler, enerji verir...

Tuvalete çıkmayı kolaylaştırır, krampları önler, enerji verir...

Dünya genelinde akım hızla yayılıyor! “Korkunç bir fikir”

Dünya genelinde akım hızla yayılıyor! “Korkunç bir fikir”

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.