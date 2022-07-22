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Masterchef Zeytinyağlı İncir Dolması nasıl yapılır? Şaşırtan efsane lezzet zeytinyağlı kuru incir dolmasının tarifi

22.07.2022 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Duyanların şaşırdığı tarif zeytinyağlı incir dolması, sevilen yemek yarışması MasterChef'te duyulmasıyla merak konusu oldu. Ege yöresine ait bu lezzet davet sofralarına şıklık katıyor. Az zahmetli ama bol lezzetli olan bu tarifi sizler için haberimizde derledik. İşte zeytinyağlı incir dolması tarifi..

Masterchef Zeytinyağlı İncir Dolması nasıl yapılır? Şaşırtan efsane lezzet zeytinyağlı kuru incir dolmasının tarifi

MasterChef yarışmasında düelloların heyecanı izleyicilerin yemek tarifi merakını arttırıyor. Masterchef'in yeni bölümünde yarışmacılardan zeytinyağlı incir dolması yapılması beklendi. Zeytinyağlı incir dolmasının yapılışı ve içinde yer alan malzemeler izleyicilerin dikkatini çeken konular arasına girdi. Zeytinyağlı incir dolmasının nasıl yapıldığı araştırılıyor. Haberimizin devamında zeytinyağlı incir dolması tarifini ve malzemelerini bulabilirsiniz.

ZEYTİNYAĞLI İNCİR DOLMASI TARİFİ MALZEMELER

500 gr. Kuru İncir
100 gr. Pirinç (½ su bardağından bir parmak fazla)
1 Adet Kuru Soğan (büyük boy)
½ Demet Maydanoz
½ Demet Dereotu
½ Çay Bardağı Zeytinyağı
2 Yemek Kaşığı Dolmalık Fıstık
15 gr. Kuş Üzümü
2 Çay Kaşığı Tarçın
1 Çay Kaşığı Karabiber
2 Çay Kaşığı Tuz
1 Tatlı Kaşığı Toz Şeker
1 Adet Limonun Suyu

ZEYTİNYAĞLI İNCİR DOLMASI TARİFİ YAPILIŞI

Pirinci tuzlu sıcak suda yarım saat, incirleri sıcak suda 15 dakika, kuş üzümünü ılık suda 10 dakika bekletin.

Soğanları küçük küp şeklinde yemeklik doğrayın, zeytinyağında kavurmaya başlayın.
Soğanlar yumuşadığında içine dolmalık fıstıkları ekleyip rengi pembeleşinceye kadar kavurmaya devam edin.

Yıkayıp suyunu süzdüğünüz pirinci de ekleyip pirinçler şeffaflaşıncaya kadar kavurmayı sürdürün.

Üzerini geçecek kadar sıcak su koyup; kuş üzümü, tuz ve toz şekeri de ekleyin.
Tencerenin kapağı kapalı, kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin.

Ocaktan aldıktan sonra ince kıyılmış dereotu, maydanozu, tarçın, karabiber ve limon suyunu ekleyin, karıştırıp demlenmeye bırakın. Bu arada tarçın miktarını ağız tadınıza göre arttırıp azaltabilirsiniz.

Hafif yumuşamış incirlerin alt kısmını bıçak ucuyla çarpı işareti şeklinde kesin.

İçlerine çay kaşığının uç kısmıyla soğuyan iç harcı koyun ve yine çay kaşığının sapının yardımıyla doldurun.

Buzdolabında 2-3 saat dinlendirdikten sonra servis edin.

AFİYET OLSUN.

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