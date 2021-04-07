Masumiyet dizisi yeni bölüm fragmanı izle | İlker ve İrem yeniden evleniyor! İlker Ela'nın peşini bırakmıyor: "Seni geri istiyorum"

Her Çarşamba saat 20:00'da FOX TV'de yayınlanan sevilen dizi Masumiyet, izleyicileri ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor. Yayınlanan son bölümde İlker, yaptığı vahşeti kabul etmek zorunda kalmış ve İrem ile İlker boşanmıştı. Peki Masumiyet dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

MASUMİYET DİZİSİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI (7. BÖLÜM)

Masumiyet dizisinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

MASUMİYET DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ (6. BÖLÜM)

Ela’nın hamileliğini hatırlaması üç aile için de sarsıcı olacaktır. İlker, yaptığı vahşeti kabul etmek zorunda kalır, işin adli boyutundan korkan Hale, oğlu için bir defa daha düğmeye basar. Timur’un zaafları Hale’nin en büyük silahı olurken, Bahar ve Timur arasındaki ipler kopacaktır. Kızını nihayet Ilgaz bataklığından çıkarmayı başaran Harun’un hedefi, İrem’i boşanmaya ikna etmektir. Harun hedefi 12’den vurur. İrem ve İlker’in şaşırtıcı boşanması, Harun’a rahat bir nefes aldırırken, Bahar’ın en karanlık kabusu tekrardan gerçek olmak üzeredir. Boşanmanın acısını kaldıramayan İrem, Ela’yı bir kez daha İlker’le vurur. Yaşadığı acılara rağmen, hayatına kaldığı yerden devam etmeye kararlı olan Ela, en ağır darbeyi hiç beklemediği bir yerden alacaktır. Ela, hayatının asla eskisi gibi olmayacağı gerçeğiyle yüzleşirken İlker de adım adım zihnindeki karanlıkla yüzleşmeye başlar.

MASUMİYET DİZİSİ YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI (7. BÖLÜM)

Masumiyet dizisinin yeni bölüm 2. fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

MASUMİYET DİZİSİ YENİ BÖLÜM 3. FRAGMANI (7. BÖLÜM)

Masumiyet dizisinin yeni bölüm 3. fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.



