Masumiyet dizisinde Hülya Avşar'a uygulanan filtre olay oldu! Hülya Avşar kendini ti'ye aldı!

Fox TV'de çarşamba akşamları ekrana gelen Masumiyet dizisinde Mehmet Aslantuğ ve Deniz Çakır'la birlikte başrolde oynayan Hülya Avşar sosyal medyanın diline düştü.

Hülya Avşar'a uygulanan yüz filtresi sosyal medyada gündem oldu. Avşar'a uygulanan filtre nedeniyle oyuncunun burnunun kaybolduğu görüldü.



SOSYAL MEDYADA OLAY OLDU!

Masumiyet'in 6. bölümünde yüzüne gerçeğin de ötesinde filtre uygulanan Hülya Avşar hakkında Twitter'da çok sayıda paylaşım yapıldı. Avşar kızının filtreli yüzüne kullanıcılar, "Hülya Avşar'la sırlar dünyasına yolculuk", "Hülya Avşar'ın yüzünü arıyorum" şeklinde birbiri ardına yorum sıraladı.

"BEN DE AYNI FİKİRDEYİM"

Filtre sonrası sosyal medya kullanıcılarının diline düşen Hülya Avşar da Instagram'dan "Ben de aynı fikirdeyim" sözleriyle kendisini ti'ye aldı.





