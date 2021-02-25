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Masumiyet dizisinin ilk bölümünden sonra karakterleri sosyal medyada mizahına alet edenler!

Seray Üstün Seray Üstün 25.02.2021 09:22 | Son Güncelleme:
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Masumiyet dizisinin ilk bölümünden sonra karakterleri sosyal medyada mizahına alet edenler!

Masumiyet dizisinin ilk bölümünün yayınlanmasından sonra yapım sosyal medyanın gündemine oturdu. Başrollerini Deniz Çakır, Mehmet Aslantuğ ve Hülya Avşar’ın paylaştığı dizinin her bir sahnesi sosyal medyada konuşuldu. Sosyal medyanın mizah tutkunları bu gelişmeden sonra boş durmadı.

Yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ömür Atay’ın oturduğu, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık’ın kaleme aldığı Masumiyet dizisi ilk bölümüyle Fox TV’de seyircisiyle buluştu. Dizinin 1. bölümünde yaşanan gelişmeler sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

Masumiyet dizisinin ilk bölümü büyük yankı uyandırdı. Diziyi yakından takip edenler mutlaka konusunu biliyordur. Ancak bilmeyenler için kısa bir özet geçelim. Evli ve iki çocuk annesi Bahar’ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela’nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela’nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.

Bahar ve kızı Ela’nın yaşadıkları sosyal medyanın gündemini oluşturdu. İşte Masumiyet dizisinin 1. bölümüne sosyal medyadan gelen komik yorumlar...

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MASUMİYET DİZİSİNİN 1. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

24 Şubat 2021 Çarşamba gecesi, İstanbul’da öldü sanılarak yol kenarına atılmış bir genç kız bulunur. Öldüresiye dövülmüş genç kız, o gün doğum günü olan 19 yaşındaki Ela Yüksel’dir. Kızının doğum günü, hayatının en acı gününe dönüşen Ela’nın annesi Bahar, tanınmış iş insanı İlker Ilgaz’ı işaret eder. Acılı annenin hedefinde olan İlker, aile dostları Harun Orhun’un kızı İrem’le nikah masasına oturmak üzeredir. Kızı için adalet isteyen annenin zorlu yolculuğu başlarken Bahar’ın karşısına bir başka anne; İlker’in annesi Hale Ilgaz çıkar. İrem’in babası Harun ise, iki ateş arasında kalırken tarafını seçmek zorundadır. Bahar’ın suçlamalarıyla birlikte, Ela ve İlker’in, yalanların ve İrem’in gölgesinde yaşadıkları yasak aşk, mercek altına alınır. Korkunç şiddet olayının altından çıkan kanlı aşk üçgeni, üç ailenin de hayatını kökünden değiştirecektir.

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Anahtar Kelimeler:
Deniz Çakır, Hülya Avşar, Mehmet Aslantuğ,
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