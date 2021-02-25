Masumiyet dizisinin ilk bölümünden sonra karakterleri sosyal medyada mizahına alet edenler!

Yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ömür Atay’ın oturduğu, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık’ın kaleme aldığı Masumiyet dizisi ilk bölümüyle Fox TV’de seyircisiyle buluştu. Dizinin 1. bölümünde yaşanan gelişmeler sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

Masumiyet dizisinin ilk bölümü büyük yankı uyandırdı. Diziyi yakından takip edenler mutlaka konusunu biliyordur. Ancak bilmeyenler için kısa bir özet geçelim. Evli ve iki çocuk annesi Bahar’ın (Deniz Çakır) hayatı, 19 yaşındaki kızının yanlış bir adama aşık olmasıyla değişir. Kızı Ela’nın (İlayda Alişan) ilk aşkı, yaşıtı bir üniversite öğrencisi değil babasının, başkasıyla evlenmek üzere olan 35 yaşındaki patronudur. Kızını bu yanlış ilişkiden kurtarmaya çalışan Bahar, ne yapsa da olacakların önüne geçemez. Bahar ve ailesinin hayatı, Ela’nın 19. yaş gününde sonsuza kadar değişir.

Bahar ve kızı Ela’nın yaşadıkları sosyal medyanın gündemini oluşturdu. İşte Masumiyet dizisinin 1. bölümüne sosyal medyadan gelen komik yorumlar...