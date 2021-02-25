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Feminist yazar Duygu Asena’nın kadına ve hayata dair söylediği unutulmaz 10 söz!

Seray Üstün Seray Üstün 25.02.2021 10:05 | Son Güncelleme:
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Feminist yazar Duygu Asena’nın kadına ve hayata dair söylediği unutulmaz 10 söz!

Kadının toplum içerisindeki yeri neredeyse yüz yıllardır tartışılan bir meseledir. Fox TV ekranlarında başlayan başrollerini Deniz Çakır, Mehmet Aslantuğ ve Hülya Avşar’ın paylaştığı Masumiyet dizisi ilk bölümüyle ekrana geldi. Dizide sevgilisinden şiddet görerek yola kenarına atılan bir genç kızın hikayesi anlatıldı. Masumiyet’in ilk bölümünde ise Duygu Asena detayı damga vurdu.

Masumiyet dizisinde Bahar karakteri kızı Ela’nın 19. yaş gününde hediye olarak Duygu Asena’nın “Kadının Adı Yok” kitabını verdi. Toplumun kanayan yarası haline gelen kadına şiddet konusuna değinen diziden sonra Duygu Asena araştırılmaya başlandı. Duygu Asena var! "Seksizm" sözcüğünü Türkçe'ye kazandıran, tüm nefret oklarının hedefi haline gelmesine rağmen asla korkmayan ve hayatı boyunca çalışan; ilham veren, yol gösteren bir kadın... Sizler için bu güçlü kadının hayat ve kadınlık üzerine söylediği 10 unutulmaz cümlesini araştırdık.

EŞİTLİK

“Dostluk da, saygı da eşitlikle olur, anlamıyor musunuz? Eşitliğin olmadığı yerde ikisi de yok. Anlamıyor musunuz siz, kendim olmak istiyorum, kendi adımla anılmak istiyorum ve erkeklerden, evlilikten yalnızca dostluk bekliyorum. Dostluk da, saygı da eşitlikle olur, anlamıyor musunuz? Eşitliğin olmadığı yerde ikisi de yok.”

ACI ÇEKMEK

“Bir kez ve çok güçlü acı çekmek, yaşam boyu kronikleşmiş acıyı çekmekten daha kolaydır.”

ÖZGÜRLÜK

“Özgürlük kimseye bir zararın olmadan canının istediğini yapabilmektir. Ahlak; o da kimseye bir zararı olmadan yaşayabilmektir. Dürüstlük, içiyle dışı bir olabilmektir. Aşk, bir saat bile sürecek olsa, bir insana coşkuyla, arzuyla sarılabilmektir. Yaşam her anı, her saniyeyi yaşayabildiğin kadar iyi yaşayabilmektir.”

SADAKAT

“Sadakat bir ahlak kavramı değildir. Sadakatsizlik ahlaksızlık, sadakat da büyük bir ahlak belirtisi değildir. Bir fedakarlıktır yalnızca. Herkesin önüne beğeneceği bir başkası çıkabilir. Çok doğaldır bu. Ama onunla birlikte olmamak, esas sevdiğini üzmemek için yapılan bir özveridir. Hepsi bu.”

MUTLULUK

“Bunca yıllık yaşamımda bir tek şunu öğrendim. Şu reçeteyi; mutlu olmadığın ortamdan kaç git. Bunun için de güçlü ol, kendi kendine yet.”

AŞK

“Herkes aşkı arıyor ama belki de yanlış yerde arıyoruz aşkı. Hayat aşk demek değil, hayatını güzelleştirebiliyorsan, aşkını da buluyorsun. Aşk için her şeyden vazgeçen kadınlar mutlu olamıyor.”

EVLİLİK

“Evlendiğin insanın nasıl olması gerek, biliyor musun? Evlilik bir kurallar cenderesi. Dünyada milyonlarca insan yaşıyor ve sen birini seçiyorsun. Ötekilerden yoksun kalıyorsun. Evlendiğin kişi hiçbir konuda hiçbir şeyin yoksunluğunu duyurtmamalı insana...”

BÜYÜMEK

“Biz artık büyüdük, istediği kadar dirensin, direnemiyor; çünkü biz büyüyoruz ama onlar yaşlanıyor!”
AYRILIK

“Eğer dönüp gittiğinde arkandan gelmiyorsa, o zaman dönüp giderek doğru şeyi yapmışsın demektir. Söz ola kese savaşı, Söz ola kestire başı”

SEVGİ

“Sevginin de kuralları vardır; üzerine çalışmak, işlemek gerekir. Bakmazsan, uğraşmazsan büyümez.”

“KADININ ADI YOK” KİTABININ KONUSU

duygu

1987’de yayımlanan kitap, rekor kırarak bir yıl içinde kırk baskı yaptı. Duygu Asena bu ilk kitabında, kıvrak anlatımıyla bir kadının yaşadıklarını, daha doğrusu cinsiyeti kadın olarak belirlenmiş herkesin üç aşağı beş yukarı tanık olabileceği ortak macerayı, bir kadının ağzından anlatıyor. Bu kadın, küçücük bir kızın henüz yaşanmamış doğal meraklarından, aşklar, acılar, sahtekârlıklar, hıslarla dolu bir hayatın bazen hafif, bazen ağır kıpırtılarına kadar, kendi ayakları üzerinde durabilmek için mücadele ediyor. Bu kadın, pürüzsüz bir tenden kırışıklıklara uzanan zaman içinde kendisi için var olabilmeyi hedefliyor. Beceriyor da... Ne pahasına olursa olsun!

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