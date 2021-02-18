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Sadakatsiz dizisinin orijinali ve Türkiye uyarlaması arasındaki farklar nelerdir? Sadakatsiz dizi finalinde neler olacak? Sonu nasıl bitiyor?

Seray Üstün Seray Üstün 18.02.2021 13:48 | Son Güncelleme:
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Sadakatsiz dizisinin orijinali ve Türkiye uyarlaması arasındaki farklar nelerdir? Sadakatsiz dizi finalinde neler olacak? Sonu nasıl bitiyor?

İngiliz yapımı Doctor Foster dizisinden uyarlanarak Türk televizyonlarında yayınlanan Sadakatsiz reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Yeni bölümünden sonra sosyal medyanın gündemine oturan dizinin finali merak ediliyor. Sizler için birçok ülkede yayınlanan dizinin finalini araştırdık.

Sadakatsiz dizisini yakından takip edenler eminiz ki konusunu biliyordur. Ancak bilmeyenler için kısa bir özet geçelim istedik. Asya ve Volkan 10 yıllık mutlu evlilikleri olan bir çifttir. Doktor Asya eşi Volkan’ın memleketi Tekirdağ’a taşınarak burada kendisine yeni bir hayat kurmuştur. Asya ve Volkan mutlu evliliklerini Ali ismini verdikleri çocuklarıyla pekiştirmiştir. Ancak Volkan’ın ihaneti bütün aile düzenini alt üst etmiştir. İhaneti öğrendikten sonra büyük bir yıkım yaşayan Asya eşinden bunu itiraf etmesini bekler. Volkan’ın olanları inkar etmesi ile Asya intikam planını başlatır. Volkan ve sevgilisi Derin’den ihanetinin intikamını almak için büyük bir plan kuran Asya’nın hayatı öcü ve oğlu Ali arasında sıkışıp kalır.

Sadakatsiz dizisinin orijinali olan Doctor Foster’da da hikaye aslında bu şekilde ilerler. Aldatılan bir kadın ve onun intikam planı çerçevesinde ilerleyen olay örgüsünde işler bir anda kontrolden çıkar. Ali anne ve babasının arasında kalır. İkili birbirlerine zarar vermek isterken aslında oğullarını kaybettiklerini göremezler. Doctor Foster dizisinin finalinde ise Asya Volkan’ı intihar ederken yakalar ve onu vazgeçirir. Asya ve Volkan arasında kalan Ali artık onlardan bıktığını dile getirir ve 15 yaşında da olsa ayrı yaşama kararı aldığını anne babasına söyler. Final bölümü Ali’nin ikilinin yanlarından uzaklaşmasıyla sona erer.

KORE VERSİYONU TÜRKİYE’YE DAHA YAKIN

Doctor Foster dizisinden Kore’ye uyarlanan “The World Of Married” dizisi Türkiye’deki uyarlama ile aynı olay örgüsüne sahiptir. Bu versiyonunun final bölümünde ise Asya ve Derin’in yüzleşmesinden sonra genç kadın kızı Zeynep’i alarak Volkan’ı terk eder. Volkan bir anda beş parasız bir şekilde kendisini kapının önünde bulur. Derin babası Haluk’un koruması altına girer. Yaşadığı travma sonrasında Volkan Asya’yı Ali ile tehdit eder. Asya her şeyin yoluna girdiğini düşündüğü sırada Volkan Ali’yi kaçırır. Final bölümünde Ali anne ve babasını terk ederek kendi yoluna gider. Doctor Foster’dan farklı olarak hikaye 2 sene sonrasına gidiyor. Asya’nın kapısı çalıyor ve kimin geldiği görünmese de Ali olduğu varsayılıyor. Kore versiyonu da bu şekilde sona eriyor.

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