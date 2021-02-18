Sadakatsiz dizisinin orijinali ve Türkiye uyarlaması arasındaki farklar nelerdir? Sadakatsiz dizi finalinde neler olacak? Sonu nasıl bitiyor?

Sadakatsiz dizisini yakından takip edenler eminiz ki konusunu biliyordur. Ancak bilmeyenler için kısa bir özet geçelim istedik. Asya ve Volkan 10 yıllık mutlu evlilikleri olan bir çifttir. Doktor Asya eşi Volkan’ın memleketi Tekirdağ’a taşınarak burada kendisine yeni bir hayat kurmuştur. Asya ve Volkan mutlu evliliklerini Ali ismini verdikleri çocuklarıyla pekiştirmiştir. Ancak Volkan’ın ihaneti bütün aile düzenini alt üst etmiştir. İhaneti öğrendikten sonra büyük bir yıkım yaşayan Asya eşinden bunu itiraf etmesini bekler. Volkan’ın olanları inkar etmesi ile Asya intikam planını başlatır. Volkan ve sevgilisi Derin’den ihanetinin intikamını almak için büyük bir plan kuran Asya’nın hayatı öcü ve oğlu Ali arasında sıkışıp kalır.

Sadakatsiz dizisinin orijinali olan Doctor Foster’da da hikaye aslında bu şekilde ilerler. Aldatılan bir kadın ve onun intikam planı çerçevesinde ilerleyen olay örgüsünde işler bir anda kontrolden çıkar. Ali anne ve babasının arasında kalır. İkili birbirlerine zarar vermek isterken aslında oğullarını kaybettiklerini göremezler. Doctor Foster dizisinin finalinde ise Asya Volkan’ı intihar ederken yakalar ve onu vazgeçirir. Asya ve Volkan arasında kalan Ali artık onlardan bıktığını dile getirir ve 15 yaşında da olsa ayrı yaşama kararı aldığını anne babasına söyler. Final bölümü Ali’nin ikilinin yanlarından uzaklaşmasıyla sona erer.