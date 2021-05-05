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Masumiyet’in Ela’sı İlayda Alişan’a en yakın arkadaşı Devrim Özkan’dan aldatma göndermesi

05.05.2021 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumiyet dizisiyle hayran sayısını katlayan İlayda Alişan’ın adı kısa bir süre önce Halit Özgür Sarı ile anılmaya başladı. Bu iddiadan sonra sosyal medyada ortaya atılan başka iddialar ise gündeme bomba gibi düştü.

Masumiyet’in Ela’sı İlayda Alişan’a en yakın arkadaşı Devrim Özkan’dan aldatma göndermesi

İlayda Alişan ve Halit Özgür Sarı aşkının ortaya çıkışında ihanet olduğu iddia edildi. 'Kardeşlerim' dizisinde yer alan Sarı ile 'Masumiyet'te oynayan İlayda Alişan'ın birlikteliği konuşulurken, ortaya şok bir iddia atıldı.

Halit Özgür Sarı bir dönem Devrim Özkan'la aşk yaşadığı ve Özkan'ın o dönem en yakın arkadaşı İlayda Alişan olduğu konuşuluyor.

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İLAYDA ALİŞAN’A GÖNDERME Mİ YAPTI?

İlayda Alişan ve Halit Özgür Sarı'nın aşkının ortaya çıkmasından sonra Devrim Özkan'ın sosyal medyada yazdıkları ise ikiliye gönderme olarak, yazıldı. Özkan'ın bir takipçisinin, "Aldatıldın mı hiç? Öğrendiğinde neler hissettin ve nasıl öğrendin?" sorusuna, "Evet aldatıldım. Hem de arkadaşımla... İki tarafta, 'Öyle bir şey yok tabii ki' dedi. Belli bir yaşa gelmiş insanlara şerefi de ben öğretemem bu saatten sonra... Tepkim tabii ki ayrılmak oldu çok sevmeme rağmen. Ama inanın çok sevdiyseniz bile zamanında artık aklına bile gelmiyor isimleri. Hayat devam ediyor. İyi ve şerefli insanlar umarım hâlâ vardır" yanıtını verdi.

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Şahin ve Sarı 'Şampiyon' dizisinde iki sevgiliyi canlandırmıştı.

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