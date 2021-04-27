Masumiyet’in Ela’sı İlayda Alişan’ı daha önce böyle görmediniz!

Masumiyet dizisiyle oyunculuğunu kanıtlayan İlayda Alişan, sosyal medyada aktif isimlerin başında geliyor. 1996 doğumlu oyuncu, ilk olarak 2011 yılında yayınlanan Bir Çocuk Sevdim dizisinde rol aldı. 17 yaşındayken başladığı mesleğinde en dikkat çekici rolü ise Çukur dizisinde oynadığı Akşın oldu.

O karakterle büyük beğeni toplayan İlayda Alişan, şimdilerde Fox TV’nin Masumiyet dizisiyle ekranlara gelmekte. Oynadığı Ela karakteri üzerine kurulu olan hikayede, büyük bir başarı ile performans sergiliyor.

Oyuncu, kısa bir süre önce saçlarını renklendiren bir instagram filtresi ile verdiği pozunu paylaştı. Hayranları sosyal medyada bu görüntüsünü çok beğendiklerini ifade ediyorlar.

