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Masumlar Apartmanı 16. son bölüme Safiye ve Naci'nin romantik sahneleri damga vurdu! Masumlar Apartmanı sosyal medyayı salladı

30.12.2020 01:47 | Son Güncelleme:
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Masumlar Apartmanı 16. bölümüyle TRT 1'de ekrana geldi. Masumlar Apartmanı'nın son bölüme Safiye'nin yıllar sonra yaşadığı aşk heyecanı damga vurdu. Naci'yle apartmanda buluşmak için sözleşen Safiye ilk defa makyaj yaptı. Safiye ve Naci'nin buluşmasında ise romantik anlar yaşandı. Final sahnesinde ise apartmanın terasına çıkan Safiye, Han'ın yaptırdığı gizli yeri buldu. Safiye, Han ve İnci'nin evlilik fotoğraflarını görünce şok yaşadı. Masumlar Apartmanı sosyal medyaya da damga vurdu.

Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın başrollerde oynadığı Masumlar Apartmanı, 16. bölümüyle 29 Aralık Salı akşamı TRT 1'de ekrana geldi. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın son bölümüne Safiye ve Naci aşkı damga vurdu.

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SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU!

Masumlar Apartmanı son bölümdeki Naci ve Safiye sahnesi sosyal medyanın da gündeminde yer aldı.

Dizi uzun süre Twitter'da TT listesinde ilk sırada yer aldı. İşte Safiye ve Naci hakkındaki paylaşımlardan bazıları:

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MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Safiye, Naci’nin mesajı görüp görmediği endişesiyle kıvranırken, Naci ise bambaşka bir sıkıntı içindedir.

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Eski eşi Gülru’nun çıkıp gelmesi tüm dengesini sarsmıştır.

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Gülben ise ablasındaki değişime tanık olmaktan mutlu, küçük müdahalelerle Safiye ve Naci’yi bir araya getirmek için çabalamaktadır.

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Tam başarıya ulaştığını düşünürken ortaya çıkan bir yabancı, Safiye’nin tüm dünyasını yıkacak bir sırrı öğrenmesine neden olur.

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Ege’nin Haluk’u eve getirmesi, İnci’nin duygularını altüst eder.

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İnci, Ege ve dedesine belki de bugüne kadar hiç göstermediği bir tepkiyi gösterir. Han ve İnci, bütün bu olayların üstüne radikal bir karar alırlar.
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