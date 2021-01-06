Masumlar Apartmanı 17. bölüm fragmanı yayınlandı! Sinir krizi geçiren Safiye kendini yaralıyor! Masumlar Apartmanı yeni bölüm ne zaman?

Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın 17. yeni bölümü hayranları tarafından merakla bekleniyor. Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar'ın başrollerde oynadığı Masumlar Apartmanı, 5 Ocak Salı akşamı ekrana gelmedi. Dizinin 17. yeni bölümü bir haftalık aranın ardından 12 Ocak'ta ekranda olacak.
Masumlar Apartmanı 17. yeni bölümde Naci'yle yakınlaşması sonrasında Safiye büyük bir kriz yaşıyor. Naci ve eski eşinin karşısında gören Safiye büyük şok yaşıyor. Diğer yandan ise kavga ettiği Han'ı evden kovan Safiye sinir krizi geçiriyor. Evdeki eşyaları kırıp döken, annesinin fotoğrafını da kıran Safiye kanlar içinde kalıyor. Han ise yine en zor zamanında ablasının yardımına koşuyor ve onları hiç bırakmayacağını söylüyor. Diğer yandan ise fragmanda Naci'nin "Hiç bir şey geçmeyecek. Ölüyorum ben" sözleri dikkat çekiyor.
Safiye, yaşadığı şokun ardından kendisinden beklenmeyecek davranışlar sergilemeye başlar. Bu durum evdekilerin de endişelenmesine sebep olur.
Safiye’nin bu hale Naci yüzünden geldiğini düşünen Han, sorunu kökten çözmek için bir adım atar. Ancak bu adım kendisiyle yüzleşmesini gerektirecek bir gerçeği oraya çıkarır.
Bu sırada Haluk’tan gelen bir haber Ege’yi derinden sarsar. İnci’nin katı tavrı, iki kardeşin arasındaki iplerin gerilmesine neden olur.
Gülben, ablasıyla Naci arasındaki gizemi çözmeye kararlıdır. Safiye ve Naci’yi bir araya getirmek için bir plan yapar ve bu plana hiç beklenmedik birini de dahil eder.
Naci ise Safiye’nin onu istemediğine artık emindir.
Umutları tükenir ve bir karar alır. Ancak beklenmedik bir işaret işin rengini değiştirir.
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