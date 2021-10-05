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  4. Masumlar Apartmanı dizisinde Erol Evgin sürprizi! Esat'tan Gülben'e romantik evlilik teklifi

Masumlar Apartmanı dizisinde Erol Evgin sürprizi! Esat'tan Gülben'e romantik evlilik teklifi

05.10.2021 23:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın 41. yeni bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Dizinin yeni bölümüne usta sanatçı Erol Evgin konuk oldu. Gülben'e beklemediği bir sürpriz yapan Esat, onu bir kafeye çağırdı. Gülben ise karşısında bir anda Erol Evgin'i gördü. Esat ise ünlü sanatçının şarkısı eşliğinde Gülben'e evlilik teklif etti.

Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun ve Tansel Öngel'in başrolleri paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisi, 5 Ekim Salı akşamı 41. bölümüyle ekrana geldi. Dizinin yeni bölümüne konuk olan Erol Evgin, Esat'ın Gülben'e evlilik teklif ettiği sahnede rol aldı.

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MASUMLAR APARTMANI SON BÖLÜM ÖZETİ

Hikmet, en kısa sürede Esat’ın ailesini alıp usulüne uygun şekilde Gülben’i istemeye gelmeleri konusunda diretir.

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Safiye hem eve yabancıların girecek olmasının stresini yaşar hem de o kadar kısa sürede evi nasıl hazırlayacaklarının derdine düşer.

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Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun yıllar önceki fotoğraflarını paylaştı!Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun yıllar önceki fotoğraflarını paylaştı!

Rüya ise Han’la karşılaştıklarında Anıl’ın ona her şeyi anlattığından emin olur ve o umutsuzlukla Han’a önemli bir itirafta bulunur.

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Han’ın, Rüya ve annesinin konuşmalarına tanık olmasıyla öğrendikleri ise Rüya’ya bakışını değiştirir.

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Sonunda isteme günü gelir çatar.

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Gülben, o akşamı kazasız belasız atlatabilmek için hiç olmayacak bir plan yapar ancak bu plan onu daha da zora sokacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Masumlar Apartmanı dizisi Erol Evgin Merve Dizdar
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