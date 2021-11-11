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Masumlar Apartmanı dizisinden beklenmeyen hamle! Ünlü oyuncu diziden ayrılıyor

11.11.2021 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıl ekrana bomba gibi bir giriş yapan Masumlar Apartmanı dizisinde yaşanan reyting düşüşünü durdurmak için yetkililer harekete geçti. Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu’nun başrollerini paylaştığı dizinin ikinci sezonuna Melisa Şenolsun dahil olmuştu. Yeni oyuncu transferi ile hedeflenen reytinglere ulaşılamayınca sevilen diziden ayrılık haberi geldi.

Masumlar Apartmanı dizisinden beklenmeyen hamle! Ünlü oyuncu diziden ayrılıyor

Masumlar Apartmanı dizisinde sular durulmuyor. 'Madalyonun İçi' adlı kitabın 'Çöp Ev' bölümünden uyarlanan dizinin sezon finalinde İnci karakterini canlandıran Farah Zeynep Abdullah’ın ayrılmasından sonra Masumlar Apartmanı’na Rüya karakteriyle Melisa Şenolsun katılmıştı.

Masumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun tamirci tezgahına sere serpe uzandıMasumlar Apartmanı'nın Rüya'sı Melisa Şenolsun tamirci tezgahına sere serpe uzandı
  1. sezonda ünlü oyuncu Melisa Şenolsun'u transfer ederek iddialı bir çıkış yapmak isteyen Masumlar Apartmanı yapım şirketi, senaryonun ve başrol oyuncusunun değişimiyle hedeflenen reytinglere ulaşamadı. Son haftalarda Masumlar Apartmanı dizisinin reytinglerindeki çarpıcı düşüş dikkat çekiyordu.
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MASUMLAR APARTMANI'NDA RÜYA'NIN HİKAYESİ BİTİYOR

Kısa bir süre sonra dizinin yeni sezon afişinde yer alan Melisa Şenolsun'a yer verilmediği ortaya çıktı. Bu iki gelişmenin yanı sıra dizide Han'ın eski nişanlısı Ceylan karakterini canlandıracak olan Aslıhan Gürbüz'ün kadroya dahil olmasıyla dizide Rüya'nın hikayesinin son bulacağı öne sürüldü.

afiş

İddiaya göre, Han ve Rüya'nın hikayesi izleyicilerden beklenen ilgiyi göremeyince Ceylan'ın ortaya çıkması kararı alındı. İlerleyen bölümlerde Rüya'nın hikayesinin son bulmasıyla Melisa Şenolsun diziye veda edecek.

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ASLIHAN GÜRBÜZ, MASUMLAR APARTMANI'NDA

Masumlar Apartmanı dizisinde bir süredir Ceylan rüzgarı esiyor. Han'ın eski sevgilisi olduğu bilinen Ceylan'ın gelişi ailede de dengeleri değiştirdi. Ekrana henüz gelmeyen Ceylan ise izleyende merak uyandırmıştı ki Ceylan'ı oynayacak oyuncu belli oldu.

Aslıhan Gürbüz, TRT1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'na Ceylan karakteri ile giriş yapıyor.

Han'ın yıllar önceki aşkı Ceylan, bir anda geri dönüş yapıyor. İnci'yi kaybetmiş olan Han ise allak bulak hale geliyor. Bir süredir, dizide Ceylan'a Özgü Namal veya Melisa Sözen isimlerinin hayat vereceği konuşulsa da canlandıracak oyuncu belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin Ceylan'ı Aslıhan Gürbüz olacak.

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Masumlar Apartmanı dizisi
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