Masumlar Apartmanı dizisine Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı'ndan sürpriz transfer!

Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun, Aslıhan Gürbüz, Tansel Öngel, Metin Coşkun, Atilla Şendil, Esra Coşkun, Uğur Uzunel, Gizem Katmer ve Emir Özden'in başrolleri paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisi salı akşamları hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor.

TV 100'ün haberine göre, Çağrı Vila Lostuvalı ile Çiğdem Bozali’nin yönettiği dizinin kadrosuna Armağan Oğuz dahil oluyor.

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinde Radko’yu canlandıran Armağan Oğuz, Masumlar Apartmanı’nda Mazo karakterine hayat verecek.



