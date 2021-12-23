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Masumlar Apartmanı dizisine Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı'ndan sürpriz transfer!

23.12.2021 22:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nın kadrosuna sürpriz bir isim katıldı. Son olarak yine TRT1'de yayınlanan Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinde Radko’yu canlandıran Armağan Oğuz, Masumlar Apartmanı'na transfer oldu.

Masumlar Apartmanı dizisine Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı'ndan sürpriz transfer!

Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun, Aslıhan Gürbüz, Tansel Öngel, Metin Coşkun, Atilla Şendil, Esra Coşkun, Uğur Uzunel, Gizem Katmer ve Emir Özden'in başrolleri paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisi salı akşamları hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor.

TV 100'ün haberine göre, Çağrı Vila Lostuvalı ile Çiğdem Bozali’nin yönettiği dizinin kadrosuna Armağan Oğuz dahil oluyor.

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Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinde Radko’yu canlandıran Armağan Oğuz, Masumlar Apartmanı’nda Mazo karakterine hayat verecek.

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Anahtar Kelimeler:
Masumlar Apartmanı dizisi
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