Masumlar Apartmanı dizisinin Gülben’i Merve Dizdar boşanıyor! İhanet açıklaması

Masumlar Apartmanı dizisiyle yıldızı parlayan Merve Dizdar'ın özel hayatında hareketli günler yaşanıyor. Merve Dizdar, 2018 yılında hayatını birleştiği meslektaşı Gürhan Altundaşar ile ayrıldıklarını açıkladı. Merve Dizdar, ihanet iddialarına sert cevap verdi.

"BİRBİRİMİZİ ALDATMADIK!"

Güzel oyuncu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gürhan'la karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldık. Fakat bunu dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle şeyler... Zor bir dönem yeterince. Ne Gürhan ne de ben birbirimizi aldatmadık. Kimseyle yasak aşk yaşamadık. Sadece bitti! Rica ediyorum."

Merve Dizdar'ın ayrılık açıklaması sevenlerini üzdü.

