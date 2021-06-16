MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Masumlar Apartmanı dizisinin Gülben’i Merve Dizdar boşanıyor! İhanet açıklaması

Masumlar Apartmanı dizisinin Gülben’i Merve Dizdar boşanıyor! İhanet açıklaması

16.06.2021 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Gülben karakteriyle alkış toplayan Merve Dizdar, özel hayatında hareketli günler yaşıyor. Kendisi gibi oyuncu olan kocası Gürhan Altundaşar’dan boşanacağını açıklayan Merve Dizdar, ihanet iddialarına da açıklama getirdi.

Masumlar Apartmanı dizisinin Gülben’i Merve Dizdar boşanıyor! İhanet açıklaması

Masumlar Apartmanı dizisiyle yıldızı parlayan Merve Dizdar'ın özel hayatında hareketli günler yaşanıyor. Merve Dizdar, 2018 yılında hayatını birleştiği meslektaşı Gürhan Altundaşar ile ayrıldıklarını açıkladı. Merve Dizdar, ihanet iddialarına sert cevap verdi.

merve-dizdar-dan-sok-eden-ihanet-aciklamasi_7f6ed

"BİRBİRİMİZİ ALDATMADIK!"

Güzel oyuncu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Gürhan'la karşılıklı konuşarak ve arkadaş kalarak ayrıldık. Fakat bunu dışında ortaya atılan çirkin iddiaların hiç gerçeklik payı yok. Yapmayın böyle şeyler... Zor bir dönem yeterince. Ne Gürhan ne de ben birbirimizi aldatmadık. Kimseyle yasak aşk yaşamadık. Sadece bitti! Rica ediyorum."

IMG_0308-1

Merve Dizdar'ın ayrılık açıklaması sevenlerini üzdü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü markalardan çok daha uygun fiyata bulabileceğiniz 15 muadil ürünÜnlü markalardan çok daha uygun fiyata bulabileceğiniz 15 muadil ürün
Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!Sağlık Hizmetleri Telefonunuzda!
İstemeyerek de olsa veda ediyorİstemeyerek de olsa veda ediyor
Anahtar Kelimeler:
Masumlar Apartmanı dizisi Merve Dizdar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den 15 il için sarı uyarı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji'den 15 il için sarı uyarı: Kuvvetli olacak

Seda Sayan'ın tecavüzcü suçlamasına jet yanıt: İftira

Seda Sayan'ın tecavüzcü suçlamasına jet yanıt: İftira

Şaka gibi olay! Camı kırıp girdikleri bankadan 200 lira çaldılar

Şaka gibi olay! Camı kırıp girdikleri bankadan 200 lira çaldılar

Kritik saat belli oldu! Yeni kararlar gelecek mi?

Kritik saat belli oldu! Yeni kararlar gelecek mi?

Korkunç! Kazada bacağı koptu

Korkunç! Kazada bacağı koptu

Akılalmaz vahşet! Yavru kedileri yediğini itiraf etti

Akılalmaz vahşet! Yavru kedileri yediğini itiraf etti

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Sarıgül sert çıktı! "Kafayı bana takmış... "

Sarıgül sert çıktı! "Kafayı bana takmış... "

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Teşkilat bitti tatile çıktı! Tekne pozlarına beğeni yağdı

Teşkilat bitti tatile çıktı! Tekne pozlarına beğeni yağdı

Çukur'un bıraktığı ağır izleri açıkladı! "Benden çok şey götürdü"

Çukur'un bıraktığı ağır izleri açıkladı! "Benden çok şey götürdü"

Furkan Dede'nin bu sözleri kime? "Acun Abiye söyle ya yarışmadan ayrıl ya da..."

Furkan Dede'nin bu sözleri kime? "Acun Abiye söyle ya yarışmadan ayrıl ya da..."

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.