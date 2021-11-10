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Masumlar Apartmanı mı, Yalancı mı, Sana Söz mü birinci oldu? İşte 9 Kasım reyting sonuçları

10.11.2021 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

9 Kasım reyting sonuçları, TİAK tarafından paylaşıldı. Salı akşamı Atv'de Aramızdaki Sözler, Kanal D'de Hızlı ve Öfkeli 8, FOX Tv'de Evlilik Hakkında Her Şey, Star Tv'de Sana Söz, TRT1'de Masumlar Apartmanı, Tv8'de Masterchef Türkiye, Show Tv'de Yalancı gibi yapımlar reytinglerde üst sıraları zorladı.

Masumlar Apartmanı mı, Yalancı mı, Sana Söz mü birinci oldu? İşte 9 Kasım reyting sonuçları

Günlük yayınlanan dizi, film ve programların reyting sonuçları, Total, AB ve ABC olarak ölçülüyor. Dün akşam Hızlı ve Öfkeli 8, Yalancı, Sana Söz, Aramızdaki Sözler, MasterChef Türkiye, Evlilik Hakkında Her Şey ve Masumlar Apartmanı reyting yarışı verdi.

9 KASIM 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

9 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TRT1’de yayınlanan “Masumlar Apartmanı” 2. sırada Atv’de izleyiciyle buluşan “Esra Erol’da”, 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masumlar Apartmanı”, 2.sırada Fox TV’de yayınlanan “Evlilik Hakkında Her Şey” 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” yer aldı.

Masumlar Apartmanı mı, Yalancı mı, Sana Söz mü birinci oldu? İşte 9 Kasım reyting sonuçları

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.

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