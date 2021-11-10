Masumlar Apartmanı mı, Yalancı mı, Sana Söz mü birinci oldu? İşte 9 Kasım reyting sonuçları

Günlük yayınlanan dizi, film ve programların reyting sonuçları, Total, AB ve ABC olarak ölçülüyor. Dün akşam Hızlı ve Öfkeli 8, Yalancı, Sana Söz, Aramızdaki Sözler, MasterChef Türkiye, Evlilik Hakkında Her Şey ve Masumlar Apartmanı reyting yarışı verdi.

9 KASIM 2021 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

9 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TRT1’de yayınlanan “Masumlar Apartmanı” 2. sırada Atv’de izleyiciyle buluşan “Esra Erol’da”, 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masumlar Apartmanı”, 2.sırada Fox TV’de yayınlanan “Evlilik Hakkında Her Şey” 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” yer aldı.

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.



