GTA 6'nın daha önce görülmeyen oynanış görüntüleri South Park'ta ortaya çıktı!

Çarşamba akşamı Comedy Central'da yayımlanan South Park America'nın yeni bölümü, GTA 6'dan yeni oynanış görüntülerine sahne oldu. Daha önce paylaşılmamış bu görüntüler, oyunda oyuncuların gerçekleştirebileceği sıra dışı bir etkileşimi gözler önüne serdi.

GTA 6'NIN YENİ OYNANIŞ GÖRÜNTÜLERİNDE DİKKAT ÇEKEN SAHNE

South Park'ın yeni bölümünde Cartman, Kyle, Stan, Randy Marsh ve Stephen Stotch bir masanın etrafında otururken bir kadın gruba GTA 6'nın oynanış görüntülerini gösteriyor.

Görüntülerde ilk olarak sahilde dışkılayan bir köpek görülüyor. Köpeğin sahibi olan NPC, hayvanın geride bıraktığı dışkıyı temizlemek üzere harekete geçiyor. Ancak oyuncu bu sırada NPC'ye bir nesne fırlatıyor.

NPC'nin kendisine hesap sormak için arkasını dönmesiyle sahne daha da sıra dışı bir hâl alıyor. Jason karakterini kontrol eden oyuncu, köpeğin dışkısını alarak NPC'nin başına vuruyor.

ROCKSTAR GAMES'İN ADI JENERİKTE YER ALDI

Öte yandan bölümün jeneriğinde oyun görüntüleri için Rockstar’a teşekkür edildi. Bu da görüntülerin gerçekliğine ilişkin spekülasyonları sona erdirdi.

Kaynak: Insider Gaming