Vaka sayısı 10 bini aştı, Ebola paniği büyüdü! "Tüm dünya hazırlıklı olsun"

Mayıs ayında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde tespit edilen salgında vaka sayısının 10 bini, can kayıplarının ise 5 bini aştığı bildirildi. Salgının başta Afrika ülkelerinde etkili olduğu belirtilirken, uzmanlar virüsün farklı ülkelere taşınma ihtimaline karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

BAZI BÖLGELER İÇİN RİSK DÜŞÜK GÖRÜLÜYOR

Uzmanlar, virüsü taşıyan kişilerin belirtiler ortaya çıkmadan önce seyahat edebilmesinin tespit sürecini zorlaştırabileceğine dikkat çekti. Ebola'nın kuluçka süresinin genellikle 8 ila 10 gün olduğu, bazı durumlarda ise 21 güne kadar uzayabildiği belirtildi.

Bununla birlikte uzmanlar, İngiltere'de salgının yaygınlaşma riskinin düşük olduğunu ifade etti. Virüsün genellikle hasta kişilerin kanı ve vücut sıvılarıyla doğrudan temas yoluyla bulaştığı, hastalık ağırlaştıkça bulaştırıcılığın arttığı kaydedildi.

AŞI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Salgına, nadir görülen Bundibugyo türünün neden olduğu belirtildi. Bu türün enfekte olan hastaların yüzde 50'sine kadarında ölümle sonuçlanabildiği bildirildi. Bundibugyo türüne karşı henüz onaylanmış bir aşı bulunmazken, bilim insanları aşı geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Yetkililer, aşı denemelerinden elde edilecek sonuçların önümüzdeki üç ila altı ay içinde açıklanmasının beklendiğini bildirdi. Ancak aşının etkili olacağı henüz kesinlik kazanmadı.

Ebola; ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, kusma ve ishal gibi belirtilerle başlayabiliyor. Hastalık ilerleyen aşamalarda iç kanamaya ve organ yetmezliğine yol açabiliyor.