Masumlar Apartmanı Naci öldü mü? Diziden ayrıldı mı?

Masumlar Apartmanı Naci öldü mü? sorusu dizinin yeni bölümünü izleyenler tarafından merak ediliyor. Naci karakteri ile diziye dahil olan Tansel Öngel Masumlar Apartmanı Safiye'nin eski sevgilisini canlandırıyordu. Peki, son bölümde trene binen Masumlar Apartmanı Naci diziden ayrıldı mı? Naci öldü mü? İşte, ayrıntılar...
MASUMLAR APARTMANI NACİ ÖLDÜ MÜ?
TRT'nin sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda Naci'nin ölümcül bir hastalığı olduğu düşünülüyor. Yeni bölümde Ankara'ya gitmek üzere trene binen Naci, Safiye'yi görünce trenden iniyor.
Safiye'nin kalmasını istemesinde rağmen gitmek istediğini söyleyen Naci son olarak tren bileti alırken görülüyor. Naci'nin geri dönüp dönmeyeceği konusu ise henüz netlik kazanmadı.
MASUMLAR APARTMANI DİZİSİNİN KONUSU NE?
Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı, yaptığı bir kazayla değişiyor. İnci’nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye ve Gülben’in büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olamaz ve evlenirler. Han'ın ailesi ile birlikte yaşamaya başlayan İnci için ise artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.
MASUMLAR APARTMANI OYUNCU KADROSU
Birkan Sokullu
Farah Zeynep Abdullah
Ezgi Mola
Merve Dizdar
Atilla Şendil
Esra Ruşan
Tansel Öngel
Metin Coşkun
Uğur Uzunel
Gizem Katmer
Emir Özden
Barış Bağcı
Açelya Devrim Yılhan
Ceren Yüksekkaya
MASUMLAR APARTMANI'NIN NACİSİ TANSEL ÖNGEL KİMDİR?
Tansel Öngel 24 Eylül 1976 yılında dünyaya gelmiştir. Kariyerine 2000 yılında Trabzon Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünde başlayan Öngel hâlen İstanbul Devlet Tiyatrosu sanatçısıdır. Muhteşem Yüzyıl dizisinde 36 bölüm boyunca "Alvise Gritti" rolüne hayat veren Tansel Öngel, Yaz'ın Öyküsü adlı yaz ve gençlik dizisinde Yaz'ın babası Mert karakterini canlandırmıştır. Öngel şimdilerde Masumlar Apartmanı'nda Naci karakterini canlandırmaktadır.
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