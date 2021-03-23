Masumlar Apartmanı Naci öldü mü? Diziden ayrıldı mı?

Masumlar Apartmanı Naci öldü mü? sorusu dizinin yeni bölümünü izleyenler tarafından merak ediliyor. Naci karakteri ile diziye dahil olan Tansel Öngel Masumlar Apartmanı Safiye'nin eski sevgilisini canlandırıyordu. Peki, son bölümde trene binen Masumlar Apartmanı Naci diziden ayrıldı mı? Naci öldü mü? İşte, ayrıntılar...

MASUMLAR APARTMANI NACİ ÖLDÜ MÜ?

TRT'nin sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda Naci'nin ölümcül bir hastalığı olduğu düşünülüyor. Yeni bölümde Ankara'ya gitmek üzere trene binen Naci, Safiye'yi görünce trenden iniyor.

Safiye'nin kalmasını istemesinde rağmen gitmek istediğini söyleyen Naci son olarak tren bileti alırken görülüyor. Naci'nin geri dönüp dönmeyeceği konusu ise henüz netlik kazanmadı.

MASUMLAR APARTMANI DİZİSİNİN KONUSU NE?

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı, yaptığı bir kazayla değişiyor. İnci’nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye ve Gülben’in büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olamaz ve evlenirler. Han'ın ailesi ile birlikte yaşamaya başlayan İnci için ise artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.