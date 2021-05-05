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  4. Masumlar Apartmanı'nda gerçekler ortaya çıkıyor! Safiye, Naci'nin yerini öğrendi

Masumlar Apartmanı'nda gerçekler ortaya çıkıyor! Safiye, Naci'nin yerini öğrendi

05.05.2021 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda dün akşam yayınlanan yeni bölümde izleyicilerin haftalardır beklediği bir olay gerçekleşti. Safiye, sonunda Naci'nin kazan dairesinde tutulup hapsedildiğini anladı ve şoka uğradı. Peki Masumlar Apartmanı'nın yeni bölümünde başka neler oldu?

İşte önemli sahneler ve detaylar...

SAFİYE ŞAŞTI KALDI! NACİ'NİN YERİNİ ÖĞRENDİ Mİ?

TRT1'in ilgiyle izlenen ve başrollerinde Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola ve Merve Dizdar gibi başarılı isimlerin yer aldığı Masumlar Apartmanı dizisi, dün akşam 32. yeni bölümüyle ekranlara geldi.

ESAT GÜLBEN'İ YEMEĞE ÇIKARDI

ESAT GÜLBEN'İ YEMEĞE ÇIKARDI
Masumlar Apartmanı'nın 32. bölümünde Esat, Gülben'i yemeğe çıkardı. İnci'nin zorlamasıyla beraber Han da onlara yardım etti ve Safiye'ye hep birlikte yemeğe gittiklerini söyleyerek Gülben'in evden çıkmasını sağladı.

ESAT'TAN SEVİNDİREN SORU!

ESAT'TAN SEVİNDİREN SORU!
Esat, çıktıkları yemekte Gülben'e "Kız arkadaşım olur musun?" diye sordu. Senelerdir Esat'a aşık olan Gülben ise gözyaşlarına hakim olamadı. Ardından Esat, evin önünde Gülben'i ilk kez yanağından öptü.

NACİ POSTACI KILIĞINA GİRDİ!

NACİ POSTACI KILIĞINA GİRDİ!
Han'ın zorla kazan dairesinde tutup hapsettiği Naci ise kızı için tedavi olmayı kabul etti. Han, Naci'yi doktora götürmek amacıyla postacı kılığıyla apartmandan çıkarmak istedi. Fakat o sırada aşağıya inen babası Hikmet, Naci'yi fark etti.
Hikmet tekrar eve çıktıktan sonra Naci'yi gördüğünü Safiye'ye söyledi. Safiye'nin de apartman girişine inmesiyle beraber Han, Naci'yi apar topar yeniden kazan dairesine soktu.
Fakat bu sırada Han kapıyı kilitlemeye fırsat bulamadı.

SAFİYE NACİ'NİN KAZAN DAİRESİNDE OLDUĞUNU ANLADI!

SAFİYE NACİ'NİN KAZAN DAİRESİNDE OLDUĞUNU ANLADI!
Naci, Safiye'nin sesini tanıyınca klarnetiyle en sevdikleri şarkıyı çalmaya başladı. Müzik sesini duyan Safiye ise büyük bir şok yaşadı ve Naci'nin kazan dairesinde olduğunu anladı.
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Anahtar Kelimeler:
TRT 1 Masumlar Apartmanı dizisi Ezgi Mola
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