Masumlar Apartmanı'ndan üzen haber! Final tarihi belli oldu

Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği, senaryosunun Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun kaleminden çıkan psikoloji ve dram türündeki diziden hayranlarını üzen haber geldi.

Başrollerini Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz gibi isimlerin paylaştığı Masumlar Apartmanı final tarihini açıkladı.

MASUMLAR APARTMANI NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Sosyal medyada, dizideki karakterlerin performanslarıyla viral olduğu Masumlar Apartmanı, final kararıyla hayranlarını üzdü. TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı finalini 71. bölüm olarak belirledi. Her Salı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan dizi, 2. sezonunda istenilen reytinglere ulaşamayan dizi 24 Mayıs yayınlanacak son bölümüyle ekranlara veda edecek.

