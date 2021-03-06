Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i paylaştı sürpriz buluşma ortaya çıktı

Masumlar Apartmanı dizisinin Gülben’i kamera arkasından paylaştığı fotoğraflarla büyük sürprizi ortaya çıkardı. TRT1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben karakterine hayat veren Merve Dizdar, dizi ile birlikte daha çok konuşulmaya başlandı. Oyuncu, uzun yıllardır tiyatro-sinema ve dizilerde rol alıyor. Başarılı oyunculuğuyla da pek çok yapımda konuşulan bir isimdi ama televizyon dizilerindeki en hızlı çıkışını da Masumlar Apartmanı ile yapmış oldu.

MASUMLAR APARTMANI GÜLBEN'İN BİTMEYEN ESAT AŞKI

Gülben’in çocukluk aşkı Esat’ı büyük bir takıntı haline getirdiğini diziyi izleyenler biliyor artık. Esat’ın sonunda kendisine aşık olmadığını anlayan Gülben yaptıklarının farkına vardı ve artık daha sakin. Ancak bu kez durum değişti! Şimdi Esat onunla ilgilenmeye başladı.

Hatta son bölümde Esat, Gülben’i çay içmeye davet etmişti. İşte bu olayın gerçekleşeceğini, Merve Dizdar, Instagram’dan yaptığı paylaşımlarla ortaya koydu!

Sürpriz sahnenin çekimleri sırasında Esat’ı oynayan Uğur Uzunel ile pozlarını paylaştı oyuncu. Açıkhavada ve bir çay bahçesinde olduklarını görenler de bir sonraki bölüm Esat ve Gülben’in çay bahçesinde buluşacaklarını anlamış oldu bu paylaşımlarla!

