Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer göğüs dekolteli pozunu paylaştı

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde Neriman rolüne hayat veren Gizem Katmer, sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini şaşırtmaya devam ediyor. En son sütyensiz pozunu paylaşan Katmer, bu defa göğüs dekolteli pozuyla adından söz ettirdi.

GÖĞÜS DEKOLTELİ POZUNU PAYLAŞTI

27 yaşındaki Gizem Katmer mini, göğüs dekolteli elbisesiyle olay oldu.

Instagram'da 136 bin takipçisi olan Katmer'in o pozu kısa sürede takipçilerinden beğeni aldı.

Gizem Katmer lisans eğitimini Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümünde aldı.

İlk sinema deneyimini Aşk Büyü Vs. adlı yapım ile deneyimledi.

Geçtiğimiz haftalarda, sanat yönetmeni Güçlü Aydoğdu ile nişanlandı.



