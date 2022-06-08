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Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer göğüs dekolteli pozunu paylaştı

08.06.2022 22:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gizem Katmer, psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden ilham alınan Masumlar Apartmanı dizisindeki rolüyle oyunculuk alanında adını duyurmayı başardı. Katmer, şimdilerde Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer göğüs dekolteli pozunu paylaştı

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde Neriman rolüne hayat veren Gizem Katmer, sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerini şaşırtmaya devam ediyor. En son sütyensiz pozunu paylaşan Katmer, bu defa göğüs dekolteli pozuyla adından söz ettirdi.

GÖĞÜS DEKOLTELİ POZUNU PAYLAŞTI

27 yaşındaki Gizem Katmer mini, göğüs dekolteli elbisesiyle olay oldu.

Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer göğüs dekolteli pozunu paylaştı

Instagram'da 136 bin takipçisi olan Katmer'in o pozu kısa sürede takipçilerinden beğeni aldı.

Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer göğüs dekolteli pozunu paylaştı

Gizem Katmer lisans eğitimini Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümünde aldı.

Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer göğüs dekolteli pozunu paylaştı

İlk sinema deneyimini Aşk Büyü Vs. adlı yapım ile deneyimledi.

Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer göğüs dekolteli pozunu paylaştı

Geçtiğimiz haftalarda, sanat yönetmeni Güçlü Aydoğdu ile nişanlandı.

Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer göğüs dekolteli pozunu paylaştı

Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer göğüs dekolteli pozunu paylaştı

Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer göğüs dekolteli pozunu paylaştı

Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer göğüs dekolteli pozunu paylaştı

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Anahtar Kelimeler:
Masumlar Apartmanı dizisi
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