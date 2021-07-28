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Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Ezgi Mola'nın yeni işi çok iyi gidiyor: Yiyin gari...

28.07.2021 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, sosyal medyadaki eğlenceli paylaşımlarına devam ediyor. Son olarak, mekanında ağırladığı arkadaşlarına söylediği sözlerle dikkat çekti.

Masumlar Apartmanı'nın yıldızı Ezgi Mola'nın yeni işi çok iyi gidiyor: Yiyin gari...

Ezgi Mola, yıllarca komedi projelerinde izleyici karşısına çıkan bir oyuncuydu. Geçtiğimiz sezon ise hakkındaki komedyen algısını kırmaya karar verdi. Dram ve gerilim yüklü "Masumlar Apartmanı" dizisinin Safiye'si olarak ekrana gelen Ezgi Mola, hayatı çevresindekilere zindan eden Safiye'yi bile izleyiciye sevdirmeyi başardı. Öte yandan, pek çok markanın reklam yüzü oldu ve Instagram üzerinde de firmalarla iş birliğine gitmeye başladı. Üstelik, sevgilisi Mustafa Aksakallı'nın mekanlarına da ortak oldu ve kendi tasarımlarını satışa çıkarmaya başladı. Şimdi de, yeni Netflix Türkiye dizisi "Erşan Kuneri" ile yurt dışına açılmaya hazırlanıyor. Kısacası, Ezgi Mola hayatının en iyi dönemlerinden birini yaşıyor. Ama yoğunluk yüzünden arkadaşlarını bile göremiyor.

"Yiyin gari"

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Arkadaşları tatilden tatile koşarken Ezgi Mola hala çalışıyor. Ama onlarla birlikte tatildeymiş gibi davranmayı da ihmal etmiyor. Kendisi bir türlü gidemese de yakın arkadaşlarını sık sık Alaçatı'daki mekanında ağırlıyor. Ama bu durum aralarında espri konusu olmaya başladı.

Ezgi Mola

Arkadaşları Melikşah Altuntaş, Meriç Aral ve Engin Öztürk'ü mekanında ağırlayan Ezgi Mola, hakkında yapılan esprilere oldukça sempatik bir karşılık verdi: "Şifa olsun canlarım! 'Yiyin gaaari' gibi biri oldum ben."

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Anahtar Kelimeler:
Masumlar Apartmanı dizisi Ezgi Mola
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