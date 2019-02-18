Mate 20 Pro başka telefonları da şarj edebiliyor

Mate 20 Pro, çıkarılamaz 4200mAh pille geliyor. Bu pil, tek şarj ile size iki günü rahatlıkla çıkarabilme imkânı sunuyor. Tabii şarj bittiğinde pili hızlıca doldurmak da önemlidir. Cihazın kutusunda yer alan 40watt hızlı şarj adaptörüyle telefonu 1 saatte tamamen şarj edebiliyorsunuz. Ama hepsi bu değil. Mate 20 Pro’nun sunduğu daha çok şey var.

Mesela, kablosuz şarj özelliği. Hem de “hızlı” kablosuz şarj. Kablolardan kurtulmak güzel, ama bunu yaparken şarj süresinin uzamasını engellemek daha da güzel. Mate 20 Pro, kablosuz hızlı şarj özelliğini de barındırıyor. 15W kablosuz hızlı şarj ile çok kısa sürede tüm gün boyunca kullanım ihtiyacınızı karşılayacak şarj seviyesine erişebiliyorsunuz.

Eh, pil tarafında bu kadar detaylı seçeneklerin sunulduğu pek telefon yok. Mate 20 Pro sahipleri gerçekten şanslı, ama öte yandan, arkadaşları da bir bakıma şanslı sayılır. Çünkü bu telefonda “Ters Şarj” sistemi de bulunuyor. Yani ihtiyaç olduğunda başka akıllı telefonları da şarj edebiliyor. Üstelik, kablo gereksinimi olmadan. Sırt sırta vermeleri yeterli oluyor.

Düşünsenize, bu kadar özelliğin sunulduğu bir telefon ile gündelik yaşamınız çok daha kolaylaşacaktır.

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