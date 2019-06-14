Mate 20X 5G sertifkasını aldı

Huawie’nin 5G bandındaki yeni modeli Mate 20X 5G geçtiğimiz gün itibariyle gerek sertifikaları aldı. Huawei Mate 20X 5G, Çin’in en önemli sertifikasyon kuruluşu olan China’s Compulsory Certification (CCC)’dan da onay alarak satışa hazır hale geldi.

Çinli üreticinin 5G destekli yeni modeli, geçtiğimiz yıl tanıtılan Mate 20X ile aynı teknik özelliklere sahip. Sadece batarya tarafında bazı güncelleştirmeler söz konusu. Hatırlanacağı üzere orijinal model 22.5W şarj teknolojisi ve 4200 mAh’lık batarya ile geliyordu. Huawei Mate 20X 5G ise 40W şarj teknolojisini destekliyor. Ayrıca batarya kapasitesi de 5000 mAh’a yükseltilmiş durumda.

Huawei’nin ilk 5G destekli modeli olan Mate X20 5G ilk etapta Çin’e özel olacak. Telefonun Avrupa pazarına ne zaman geleceği ise henüz netlik kazanmadı.

Bu arada dip not olarak hatırlatalım. Mate X de 5G destekli bir modeldi. Huawei bu modeli uzun süre önce tanıtmış olmasına karşın hala satışa sunmadı. Bu yüzden de Mate X20 5G şirketin ilk 5G modeli olarak lanse ediliyor.



