EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber

Matematik Olimpiyatları düzenlendi: Atatürk Üniversitesi’nde ortaokul öğrencilerinin matematik coşkusu

Atatürk Üniversitesi, bu yıl ilk kez düzenlediği Matematik Olimpiyatları ile bölgedeki ortaokul öğrencilerini bir araya getirdi. 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilen sınav, yoğun katılım ve büyük ilgiyle tamamlandı. Öğrencilerin matematiksel düşünme becerilerini geliştirmeyi ve yeteneklerini ortaya koymalarını amaçlayan olimpiyatlar, hem akademik başarıya hem de kişisel gelişime katkı sağladı.

Matematik Olimpiyatları düzenlendi: Atatürk Üniversitesi’nde ortaokul öğrencilerinin matematik coşkusu

Atatürk Üniversitesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Matematik Olimpiyatları, başarıyla tamamlandı.

AW462768_01

SINAVA YOĞUN İLGİ

5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilen sınav, bölgedeki birçok okuldan öğrencilerin katılımıyla büyük ilgi gördü.

AW462768_02

ÖĞRENCİLERİN, BİLGİ DÜZEYLERİ VE ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ SINANDI

Matematiksel düşünme becerilerini geliştirmeyi ve yetenekli öğrencileri teşvik etmeyi amaçlayan olimpiyatlarda, katılımcılar hem bilgi düzeylerini hem de zaman yönetimi becerilerini sınama fırsatı buldu.

AW462768_04

Sınav süresince öğrencilerin gösterdiği performans, öğretmenler ve veliler tarafından takdirle karşılandı.

AW462768_03

OLİMPİYATLARIN GELENEKSEL HALE GETİRİLMESİ PLANLANIYOR

Atatürk Üniversitesi yetkilileri, etkinliğe gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, olimpiyatların önümüzdeki yıllarda geleneksel hale getirilmesinin planlandığını duyurdu.

AW462768_05

Üniversite, bu tür etkinliklerle bilimsel farkındalığı artırmayı ve gençleri akademik gelişim konusunda motive etmeyi hedefliyor.

AW462768_06

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kurban Bayramı yaz tatili ile birleştirilecek mi?Kurban Bayramı yaz tatili ile birleştirilecek mi?
YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak?YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak?

Anahtar Kelimeler:
Atatürk Üniversitesi Matematik olimpiyat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Eğitim Haberler
CHP lideri Özel boykot çağrısında bulunmuştu: EspressoLab'ın zararı ortaya çıktı! 2 ayda...

CHP lideri Özel boykot çağrısında bulunmuştu: EspressoLab'ın zararı ortaya çıktı! 2 ayda...

Usta sanatçıdan acı haber geldi

Usta sanatçıdan acı haber geldi

Kuyumcuda altınını 159 bin liraya bozdurdu! Gerçek sonradan ortaya çıktı: Akılalmaz oyun

Kuyumcuda altınını 159 bin liraya bozdurdu! Gerçek sonradan ortaya çıktı: Akılalmaz oyun

Şimdi de Özgür Özel'i adresine çağırıp tehdit etti: "Korumaların olmadan geldi"

Şimdi de Özgür Özel'i adresine çağırıp tehdit etti: "Korumaların olmadan geldi"

Ali Koç, Fenerbahçe efsanesini Jose Mourinho'nun ekibine getirme kararı aldı!

Ali Koç, Fenerbahçe efsanesini Jose Mourinho'nun ekibine getirme kararı aldı!

AYM'den '3600 ek gösterge' kararı! O şart ile ilgili önemli gelişme

AYM'den '3600 ek gösterge' kararı! O şart ile ilgili önemli gelişme

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.