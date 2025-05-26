Matematik Olimpiyatları düzenlendi: Atatürk Üniversitesi’nde ortaokul öğrencilerinin matematik coşkusu

Atatürk Üniversitesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Matematik Olimpiyatları, başarıyla tamamlandı.

SINAVA YOĞUN İLGİ

5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik olarak gerçekleştirilen sınav, bölgedeki birçok okuldan öğrencilerin katılımıyla büyük ilgi gördü.

ÖĞRENCİLERİN, BİLGİ DÜZEYLERİ VE ZAMAN YÖNETİMİ BECERİLERİ SINANDI

Matematiksel düşünme becerilerini geliştirmeyi ve yetenekli öğrencileri teşvik etmeyi amaçlayan olimpiyatlarda, katılımcılar hem bilgi düzeylerini hem de zaman yönetimi becerilerini sınama fırsatı buldu.

Sınav süresince öğrencilerin gösterdiği performans, öğretmenler ve veliler tarafından takdirle karşılandı.

OLİMPİYATLARIN GELENEKSEL HALE GETİRİLMESİ PLANLANIYOR

Atatürk Üniversitesi yetkilileri, etkinliğe gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, olimpiyatların önümüzdeki yıllarda geleneksel hale getirilmesinin planlandığını duyurdu.

Üniversite, bu tür etkinliklerle bilimsel farkındalığı artırmayı ve gençleri akademik gelişim konusunda motive etmeyi hedefliyor.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır