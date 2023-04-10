Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Engelli kişilere yardımcı olabilecek profesyonellere ihtiyaç vardır. Gerek fiziksel gerek ruhsal sağlık alanında eğitimler alan bu kişiler, engellilerin ihtiyaçlarını karşılama konusunda uzmandır. Bunun için üniversitelerde engelli bakımı ve rehabilitasyonu bölümü vardır. Çok önemli görevlere sahip olan bu meslek insanları, aldıkları eğitim boyunca engelli bireylere nasıl yaklaşmaları ve davranmaları gerektiğini öğrenir. Hem teorik hem de uygulamalı dersler sayesinde bu konuda deneyim elde edebilirler.

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon bölümü nedir?

Üniversitelerin Sağlık Meslek Yüksekokulu’nda bulunan Engelli bakımı ve rehabilitasyonu bölümü, öğrencilere engelli bakımı konusunda eğitim verir. Bu bölümde okuyan kişiler, yardıma muhtaç bireylerin bakımı, tedavisi ve yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için ihtiyaçlarını karşılama konusunda bilgi sahibi olur. Ülkemizde ve dünyada engelli sayısı oldukça fazla olduğu için bu bölümün önemi de büyüktür. Bu bölümden mezun olan kişiler iş bulma konusunda avantajlıdır. Gerek kurumlarda gerek özel bakım isteyen engelli bireylerin evlerinde çalışabilirler. Yani önü açık bir bölüm olduğu söylenebilir.

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Engelli bakımı ve rehabilitasyon bölümü, Sağlık Meslek Yüksekokulu’nda bulunur. Dolayısıyla 2 yıllık bir eğitim süresi vardır. Önlisans programı olarak geçen bu bölümden mezun olan kişiler, engelli bakımı ve rehabilitasyon uzmanı olarak görev alabilir. 4 dönemlik eğitim hayatı boyunca, bu bölümde okuyan kişilere pek çok ders verilir. Engelli bakımı konusunda bilgi edinmeleri amaçlanan öğrenciler, hem teorik hem de uygulamalı derslerden sorumlu olur. Özellikle staj programı sayesinde daha fazla deneyim elde ederek bunu çalışma hayatlarında kullanabilirler.

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon bölümü dersleri nelerdir?

Engelli bakımı ve rehabilitasyon bölümünde okuyan öğrencilerin hangi derslerden sorumlu olduğu merak edilen bir konudur. 2 yıllık eğitim veren bu bölümde, pek çok ders bulunur:

Temel anatomi ve fizyoloji

Gelişim psikolojisi

Pozitif psikoloji ve iletişim becerileri

Ergoterapi yaklaşımları

Engelli grupları ve özel eğitim

Fiziksel engellilerin rehabilitasyonu

Zihinsel engellilerin rehabilitasyonu

Görme, işitme ve konuşma engellilerin rehabilitasyonu

Engelli hakları ve sosyal hizmet

Engelli bireylerin gelişimi ve özel eğitimi

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon mezunları ne iş yapar?

Engelli bakımı ve rehabilitasyonu, toplum içinde yer alan engellilerin sağlıklı koşullarda yaşayabilmeleri için çok önemli bir bölümdür. Bu bölümden mezun kişilerin görev ve yükümlülükleri oldukça fazladır. Engelli bakımı ve rehabilitasyonu bölümü mezunları şu işleri yapar:

Engelli kişilerin günlük hayatta yaptıkları ve alışkanlıkları doğrultusunda onlara yol haritası belirlemek

Bakımını yaptığı bireyin genel durumu ve gelişimi hakkında kişinin ailesini bilgilendirmek

Kendi başına beslenemeyen engelli bireylerin beslenmesini sağlamak

Engelli kişilerin vücut bakımını yapmak

Engelli bireylerin ihtiyaçlarını dikkate alarak bunları karşılamak için engelli kişiyle iletişim kurmak

Bakım için kullandığı tüm cihazların steril olmasını sağlamak

Doktor tarafından engelli bireye önerilen egzersizler varsa, bunların yapılmasını sağlamak

Engelli bireyin doktoru ile iletişim halinde olarak onun verdiği direktifleri uygulamak

Engelli bireyin kullanması için ilaçları ve malzemeleri temin etmek

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon mezunları nerelerde çalışır?

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon mezunları iş imkanları oldukça geniştir. Bu kişiler hem kamuda hem de özel sektörde iş bulabilir. Bakıma muhtaç olan engelli bireyler için hayati önem taşıyan bir meslektir. Engelli bireylerin bulunduğu yerlerde çalışabilirler. Ayrıca hastanelerde, sağlık kuruluşlarında ve rehabilitasyon merkezlerinde sağlık teknikeri olarak da görev alabilirler. Farklı yaş grubundaki engelli bireylere bakım verdikleri için kreş, okul, huzurevi gibi çeşitli çalışma alanlarına sahiptirler.

Engelli bakımı ve rehabilitasyonu bölümünden mezun olan kişilerin nerelerde iş bulabileceği merak edilen bir konudur. Bu mesleği yapan kişilerin çok geniş bir iş alanı vardır. Engelli bireylerin bulunduğu her yerde çalışabilirler. Örneğin; tıp merkezleri ve poliklinikler, fizik tedavi ve rehabilitasyon üniteleri, çeşitli kurumların revirleri, hastaneler, kreşler, okullar, huzurevleri, bakım evleri bu çalışma alanları arasında sayılabilir. Ayrıca engelli bireylerin evlerine giderek burada da bakım hizmeti verebilirler.

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon mezunlarının kamuda iş olanakları var mı?

Engelli bakım ve rehabilitasyonu bölümünden mezun olan kişiler için kamu kurumlarında geniş bir iş alanı vardır. Bu kurumlarda çalışabilmek için öncelikle KPSS’ye girmek ve ilgili alanda yeterli puan almak gerekir. Yeterli puanı alan kişiler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün engelli bakıcısı ya da hasta ve yaşlı bakıcısı alanlarında çalışabilir. Ayrıca Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı resmi engelli bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde de görev alabilirler.

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon mezunlarının özel sektörde iş olanakları nelerdir?

Özel sektörde çalışmak isteyen engelli bakımı ve rehabilitasyon mezunları, çok geniş bir iş alanına sahip olur. Özellikle engelli kişilerin evde bakım ihtiyacı için bu bölümden mezun kişiler idealdir. Özel olarak eve gidip bakım hizmeti veren pek çok engelli, yaşlı ya da hasta bakıcısı vardır. Özel huzurevlerinde, engelli bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde, kreşlerde, okullarda, hastanelerde, bakımevlerinde, revirlerde ve fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerinde de bu meslek grubuna ihtiyaç duyulur. Dolayısıyla özel sektörde iş bulma konusunda engelli bakımı ve rehabilitasyon bölümü mezunları oldukça avantajlıdır.