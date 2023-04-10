Enerji Sistemleri Mühendisliği mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Mevcut enerji kaynaklarını en düşük maliyetle ve en verimli şekilde kullanılabilir hale getiren enerji sistemleri mühendisliği, üniversitelerde okutulan bölümlerden biridir. Bu bölümden mezun olan kişilere enerji sistemleri mühendisi adı verilir. Enerji kaynaklarını toplama, tasarlama ve kalite kontrolünü yapma gibi iş süreçlerinden sorumludurlar. Özel bir uzmanlık ve profesyonellik gerektiren bu bölüm, çok önemli dersler ve konular içerir. Bu nedenle enerji sistemleri mühendisi olmak için mutlaka bu bölümü okumak gerekir.

Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümü nedir?

Enerji üretim, dağıtım ve kullanımı ile ilgilenen meslek dalına enerji sistemleri mühendisliği denir. Bu meslek, üniversitelerde yer alan bir bölüm olarak karşımıza çıkar. Bu bölümde okuyan öğrenciler enerji dağıtım sistemleri, enerji üretim sistemleri ve enerji kullanımına dair bilgiler edinir. Bu bilgi ve becerilerini enerji tasarrufu ve verimliliği alanında kullanırlar. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı bakımından önemli bir yere sahip olan enerji sistemleri mühendisleri, 4 yıllık lisans eğitimleri boyunca pek çok dersten sorumlu olurlar. Fizik, matematik gibi temel mühendislik derslerinin verildiği bu bölümde, aynı zamanda enerji kullanımı alanında da eğitimler verilir. Enerji sistemleri mühendisliği okumak isteyen öğrencilerin, sayısal puan türünde yeterli puan alması gerekir. Çünkü bölüm yalnızca sayısal yani MF puan türünden öğrenci kabul eder. Enerji sistemleri mühendisliği bölüm dersleri:

Termodinamik

Mukavemet

Temel imalat

Programlama

3D modelleme

Akışkanlar mekaniği

Yakıtlar ve yanma

Ölçme tekniği

Güneş enerjisi sistemleri ve tasarımı

Isı ve kütle transferi

Nükleer mühendislik

Soğutma sistemleri

Enerji sistemleri çevresel etkileri

Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Enerji sistemleri mühendisliği bölümü, mühendislik fakültelerinin lisans programları arasında yer alır. Yani 4 yıllık bir bölümdür. Bazı üniversitelerde hazırlık da bulunduğu için eğitim süresi 5 yıla yükselebilir. Bu 8 dönemlik eğitim hayatını başarıyla tamamlayan ve staj gibi mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler, enerji sistemleri mühendisliği lisans diploması almaya hak kazanır. Mezun olduktan sonra enerji sistemleri mühendisi unvanı alırlar. İsteyen kişiler yüksek lisans ve doktora programlarında da enerji sistemleri mühendisliği bölümünü bulabilirler. Bu sayede bu alanda daha fazla bilgi edinerek uzmanlaşabilirler. 4 yıllık eğitim sürecinde ilk iki yıl temel mühendislik dersleri verilirken son iki yıl enerji sistemleri ile ilgili dersler verilir.

Enerji Sistemleri Mühendisliği mezunları ne iş yapar?

Enerji sistemleri mühendislerinin ne iş yaptığı merak edilen bir konudur. Mühendislik dalında öne çıkan ve tercih edilen bu meslek dalının iş tanımı oldukça geniştir. Bu mesleği yapan kişilerin görev ve yükümlülükleri arasında şunlar yer alır:

Yenilenebilir enerji alanında araştırmalar ve geliştirmeler yapmak

Mevcut sistemleri geliştirip daha verimli hale getirmek

Alternatif enerji sistemlerinin çevresel etkilerini analiz etmek

Nükleer enerji sistemleriyle ilgili çalışmalar ve projeler yürütmek

Enerji yönetimi hakkında müşterilere ve personellere eğitim vermek

Rüzgar türbinlerinin faaliyetlerini yönetmek

Hidroelektrik güç sistemlerinin verimliliğini analiz etmek

Mekanik tesisatlar yapmak

Ülkenin enerji stratejisi ile birlikte enerji politikalarını belirlemek

Kullanılabilir yakıtlar ve onları işlemek için kullanılan teknolojileri geliştirmek

Yenilikçi yakıt hücresi teknolojileri geliştirerek bunları üretmek

Enerji Sistemleri Mühendisliği mezunları nerelerde çalışır?

Enerji sistemleri mühendislerinin çalışabileceği pek çok alan vardır. Bu alanlar enerjinin kullanıldığı bütün yerlerdir. Enerji sistemleri mühendisliği bölümünden mezun kişiler hem devlet kurumlarında hem de özel sektörde çalışabilir. Enerjinin kullanıldığı ve üretimin yapıldığı her yerde enerji sistemleri mühendisleri görev alabilir. Geniş bir çalışma alanına sahip olan enerji sistemleri mühendisleri, şirketlerde önemli bir rol oynar. Enerji sistemleri mühendisliği bölümünden mezun olanlar iş bulma konusunda avantajlıdır. Enerji Sistemleri Mühendisliği mezunları iş imkanları şu şekildedir:

Mekanik ve tesisatçılık

Devlet Su İşleri

Bor Enstitüsü

Türkiye Elektrik İletim A.Ş.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

Türkiye Elektrik İletim A.Ş.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü

Elektrik İşleri Etüd İdaresi

Taş Kömürü İşletmeleri

Enerji Sistemleri Mühendisliği mezunlarının kamuda iş olanakları nelerdir?

Enerji sistemleri mühendisliği bölümünden mezun olan kişiler, kamu kurumlarında rahatlıkla iş bulabilir. Bunun için öncelikle KPSS’ye girmeleri gerekir. İlgili puan türünden yeterli puan aldıktan sonra istedikleri kurum için tercihte bulunabilirler. Sonrasında atanarak işe başlayabilirler. Enerji sistemleri mühendislerinin kamuda çalışabileceği yerler arasında şunlar yer alır:

TEMSAN

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

TCDD

BM Hidrojen Enstitüsü

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

Türkiye Kömür İşletmeleri

Türk Petrol Rafineleri

Türkiye Boru Hatları Taşıma A.Ş.

Enerji Sistemleri Mühendisliği mezunlarının özel sektörde iş olanakları nelerdir?

Enerji sistemleri mühendisliği bölümünden mezun olan kişiler, özel sektörde iş bulma konusunda oldukça avantajlıdır. Çünkü özel sektörde enerjinin kullanıldığı pek çok şirket vardır. Özel sektörde yer alan alternatif enerji üretim şirketleri, barajlar, petrokimya endüstrisi, AR-GE firmaları, jeotermal enerji üretimi firmaları, rüzgar enerjisi üretimi şirketleri vardır. Enerji sistemleri mühendisleri kendi projelerini geliştirerek bireysel olarak da çalışabilir. Ayrıca şantiyelerde, bürolarda ve fabrikalarda da önemli görevler alabilirler. Özel sektör, enerji sistemleri mühendisleri için oldukça geniş bir alandır. Ayrıca enerji sistemleri mühendisleri yüksek lisans ve doktora yaparak akademide kalabilir ve öğretim görevlisi olabilir.