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Mathieu Valbuena, Fenerbahçe'den ayrıldığını açıkladı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.05.2019 19:44 | Son Güncelleme

Mathieu Valbuena, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla Fenerbahçe'den ayrıldığını açıkladı.

Mathieu Valbuena, Fenerbahçe'den ayrıldığını açıkladı

Fenerbahçe'nin 34 yaşındaki Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena, yayımladığı mesajla sarı-lacivertli takımdan ayrılığını duyurdu.

Valbuena, sosyal medya hesaplarından Türkçe, İngilizce ve Fransızca yayımladığı mesajında, sarı-lacivertli kulübe ve taraftarlarına veda etti.

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"Sevgili Fenerbahçe ailesi. Benim kanarya olarak maceramın sonuna geldik. Öncelikle, kulüpte geçirdiğim iki yıl boyunca tanışma şansı yakaladığım her bir bireye teşekkür etmek istiyorum." sözleriyle başlayan mesajında Valbuena, şöyle devam etti:

"Kadıköy'de bana gösterdiğiniz ilgi ve sıcakkanlılığınız için fazlasıyla müteşekkirim. Tabii ki dünyanın her yerindeki taraftarlarımıza da teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Havaalanına geldiğim ilk günden bugüne kadar her anımda beni desteklediniz. İlk günden son güne kadar bu kulüpte yaşanan tutkuyu hissettim. Bu iki yıl boyunca her duyguyu yaşadım. İnişleri, çıkışları, şampiyonluk mücadelesini, bu sezon gibi zorlu sezonu... Bu yıl hepimizin ve benim de kesinlikle bilincinde olduğumuz gibi Fenerbahçe'nin büyüklüğüne yakışmayan bir sezon oldu ama bir yandan da her an her saniye siz milyonların sevgisini ve desteğini hissedebildim. Sizin her an gösterdiğiniz bağlılık sayesinde sezon sonuna doğru işleri biraz olsun yoluna koymayı başardık."

Fenerbahçe'deki tecrübesinin yalnızca iki sezon ile özetlenemeyeceğinin altını çizen Fransız futbolcu, "Hikaye bunun çok daha ötesinde. Çünkü bu iki sezon boyunca bir aileye ait oldum, dev bir aileye. Bu ailenin değerlerini benimsedim ve bu renkleri en iyi şekilde temsil edebilmek için elimden gelenin en iyisin yaptım. Benim tek üzüntüm, sizin fazlasıyla hak ettiğiniz kupaları kazanarak bu kulübün muhteşem tarihinin daha büyük bir parçası olamamak. Ama sizin sayenizde Fenerbahçe benim hikayemin bir parçası oldu. Kendi sahamızda oynadığımız her maçı çok özel kıldınız. Her zaman benim arkamdaki itici güç oldunuz. Beni sürekli bu renkleri en yukarıya taşımak için kendimi aşmaya zorladınız." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli taraftalara verdikleri destek için teşekkür eden deneyimli futbolcu, "Ben de sadece güzel tatlar bırakan anılarla size 'görüşmek üzere' demek üzereyim. Bu bir elvada değil, çünkü sizlerin sayesinde İstanbul ve Fenerbahçe'nin kalbimde her zaman bir yeri olacak. Her zamankinden daha güçlü bir şekilde söylüyorum. Bu renkleri, bizim renklerimizi taşımış olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Bu büyük kulübe, başkanımıza, hocama, takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. İnanıyorum ki gelecek sezon yine taraftarlarının sonsuz desteğiyle Fenerbahçe gururla hakettiği yerde olacak ve ben de bundan sonra mutlu olacağım. Ve şunu asla unutmayın, benim için İstanbul her zaman sarı ve lacivert olacak." sözleriyle açıklamasını tamamladı.

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mathieu valbuena Fenerbahçe

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
çok şükür
fenerbahçe tarihinde ismin her zaman anılanacak yolun açık olsun Mathieu Valvuena????????
eyvahlar olsun ne yaparız şimdi. yıldızımızda gitti. ;;;;((((
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