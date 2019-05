Mathieu Valbuena, Fenerbahçe'den ayrıldığını açıkladı

Fenerbahçe'nin 34 yaşındaki Fransız futbolcusu Mathieu Valbuena, yayımladığı mesajla sarı-lacivertli takımdan ayrılığını duyurdu.

Valbuena, sosyal medya hesaplarından Türkçe, İngilizce ve Fransızca yayımladığı mesajında, sarı-lacivertli kulübe ve taraftarlarına veda etti.

"Sevgili Fenerbahçe ailesi. Benim kanarya olarak maceramın sonuna geldik. Öncelikle, kulüpte geçirdiğim iki yıl boyunca tanışma şansı yakaladığım her bir bireye teşekkür etmek istiyorum." sözleriyle başlayan mesajında Valbuena, şöyle devam etti:

"Kadıköy'de bana gösterdiğiniz ilgi ve sıcakkanlılığınız için fazlasıyla müteşekkirim. Tabii ki dünyanın her yerindeki taraftarlarımıza da teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Havaalanına geldiğim ilk günden bugüne kadar her anımda beni desteklediniz. İlk günden son güne kadar bu kulüpte yaşanan tutkuyu hissettim. Bu iki yıl boyunca her duyguyu yaşadım. İnişleri, çıkışları, şampiyonluk mücadelesini, bu sezon gibi zorlu sezonu... Bu yıl hepimizin ve benim de kesinlikle bilincinde olduğumuz gibi Fenerbahçe'nin büyüklüğüne yakışmayan bir sezon oldu ama bir yandan da her an her saniye siz milyonların sevgisini ve desteğini hissedebildim. Sizin her an gösterdiğiniz bağlılık sayesinde sezon sonuna doğru işleri biraz olsun yoluna koymayı başardık."