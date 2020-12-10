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Matrix 4 öncesi eski defterler açıldı: Neo seçilmiş kişi mi, yazılım hatası mı?

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 10.12.2020 07:55 | Son Güncelleme:
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Matrix 4 öncesi eski defterler açıldı: Neo seçilmiş kişi mi, yazılım hatası mı?

Bilimkurgu klasikleri arasında yerini alan Matrix serisinin yeni halkası Matrix 4’ün çekimleri geçtiğimiz günlerde sona erdi. Matrix 4 için heyecanlı bekleyiş sürerken, Keanu Reeves’in canlandırdığı Neo karakteriyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı: Neo seçilmiş kişi mi, yazılım hatası mı?

Matrix 4 için geri sayım başladı. Matrix 4’üç Berlin’de gerçekleşen çekimleri geçtiğimiz günlerde sona erdi. Matrix 4 için heyecanlı bekleyiş sürerken diğer taraftan Matrix filmleriyle ilgili hayran teorileri ve filmin yaratıcılarının açıklamaları gündem olmaya devam ediyor.

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MATRİX 4’Ü İZLEMEDEN ÖNCE HATIRLANMASI GEREKENLER

Matrix filminde Neo’nun ilk "seçilmiş kişi" olmadığının ortaya çıkması hacker’ın Matrix’in devam filminde şoke olmasına neden olmuştu fakat bu konunun nesiller öncesine dayandığı ilk filmde çoktan bahsedilmişti.

The Matrix’in yaklaşık 40. dakikasında Morpheus, Neo’ya insanlığı Makineler’in himayesi altında yaşamaktan kurtarmaya mahkûm olan "seçilmiş kişinin" yeniden vücut bulmuş hali olduğuna inandığını söyler.

Neo’nun uzun seçilmişler listesinin sonunda yer aldığına dair ipuçları hem birinci hem de ikinci filmlerde mevcut ancak bunlardan hiçbiri Morpheus’un efsaneye ilişkin açıklamasından daha açık değildi.

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Neo, Matrix’teki sanal varlığından uyandıktan sonra Morpheus, ideal yaşın üstünde olmasına rağmen Neo’yu özgürleştirmek için neden bu kadar ısrarcı olduğunu açıklar.

Morpheus, Neo’nun bilgisayar simülasyonunu her şeyiyle kontrol etme yeteneğine sahip seçilmiş kişinin yeniden vücut bulmuş hali olduğuna dair çetin bir inançla hareket ediyor. Morpheus esas seçilmiş kişinin ölmesinin ardından Kahin’in onun yeniden döneceğine dair kehatte bulunduğunu söylüyor.

The Matrix ve The Matrix Reloaded’daki olaylar Neo’nun ilk seçilmiş kişi olmadığı fikrini ön plana çıkarıyor ancak fikrin Reloaded’da Mimar tarafından onaylanması Neo’yu yine de şaşırtmış görünüyor.

Neo, Moprheus ve izleyiciler yeniden vücut bulan seçilmiş kişi fikrine zaten aşina olsa da Mimar bu bilgiyi yeni bir bakışla sunuyor.

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MATRİX’İN İÇİNDE MAKİNELER’iN KONTROLÜNDE!

Screen Rant'in haberine göre Wachowskilerin Neo’nun ilk seçilmiş kişi olmadığı fikri esasen başka bir detayın uzantısı: Seçilmiş kişi aslında insanlığa özgürlük yanılsaması vermek için Makineler tarafından kasıtlı olarak yaratıldı.

Neo kaderini seçilmiş kişi olarak kucaklıyor, isyan etmiyor (düşündüğü gibi) fakat Matrix’in içinde, Makineler’in kontrolü altında yaşamaya devam ediyor.

Bu da esasen Neo’nun anlatıdaki önemini azaltıyor. O aslında her yeni jenerasyonda güncellenen bir yazılım hatasının yeni sürümü.

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