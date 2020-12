Matrix 4’ün logosu ortaya çıktı

Matrix 4 için geri sayım başladı. Covid-19 salgınından önce Mayıs 2021’de yayınlanması planlanan Matrix 4’ün vizyon tarihi ertelendi.

Matrix 4’le ilgili resmi şekilde yayınlanmış hiçbir fotoğraf, fragman ya da tanıtım görseli bulunmasa da HBO Max‘in paylaştığı duyuru videosuyla yeni Matrix logosu ortaya çıkmış oldu.

MATRİX 4 LOGOSU

Matrix üçlemesi logo konusunda siyah arka planlı ve yeşil yazı renkli grafikler hazırlarken bu defa oldukça sade bir tasarım ile karşılaşıldı. Siyah metin rengi ve beyaz arka planı ile oldukça zarif ve minimal bir görünüme ulaşan dördüncü Matrix’in logo tasarımı, göze hitap eden çarpıcı estetiğiyle yine de görenlere orijinal üçlemeyi çağrıştırmayı başardı.

THE MATRİX 4 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Lana Wachowski’nin yazıp yönettiği The Matrix 4’da Neo ve Trinity rolleriyle geri dönen Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss‘a Watchmen dizisiyle adından söz ettiren Yahya Abdul-Mateen II, How I Met Your Mother’ın Barney Stinson’ı olarak tanınan Neil Patrick Harris, serinin 2. ve 3. filminde Niobe’ya hayat veren Jada Pinkett Smith, Iron Fist dizisiyle çıkış yapan Jessica Henwick, Mindhunter dizisiyle adından söz ettiren Jonathan Groff, Quantico ve Baywatch gibi yapımlarla tanınan Priyanka Chopra ve daha önce Sense8 dizisinde Lana Wachowski ile çalışan Toby Onwumere, Max Riemelt ve Eréndira Ibarra eşlik ediyor.

Heyecanla beklenen The Matrix 4, 22 Aralık 2021’de aynı anda hem sinemalarda hem de HBO Max platformunda yayınlanacak.