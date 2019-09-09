Matrix 4’ten ilk haberler geldi

Vizyona girdiği 1999 senesinde çok ses getiren Matrix’in yıllar sonra bir devam filmiyle yoluna devam edeceği geçtiğimiz ay açıklanmıştı. Hayranlarını bir hayli heyecanlandıran bu haber sonrasında ise ilk bilgiler yeni yeni gelmeye başladı.

Matrix’İn dördüncü filminin çekimlerine 2020’nin Şubat ayında start verilecek. Kesinleşen bir diğer bilgi ise; Matrix 4’ün Neo ve Trinity’nin ölümden dönmesi ile devam edeceği. Keanu Reeves bir kere daha kendisine dünya çapında ün getiren Neo karakteri olarak kamera karşısına geçecek. Trinity olarak Carrie-Anne Moss'un dönüşü de kesinleşti. Gözler şu an Laurence Fishburne’de. Morpheus karakterini canlandıran Laurence Fishburne’ün dönüşü henüz onaylanmadı.

2020 yılında çekimlerine başlanması beklenen Matrix 4’ün çalışma başlığı ise “Project Ice Cream” olacak. Filmin vizyon tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



