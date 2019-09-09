Mynet Trend

Matrix 4’ten ilk haberler geldi

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 09.09.2019 16:01 | Son Güncelleme

Bilim kurgunun kült serileri arasında yer alan Matrix’in devam filminden ilk ayrıntılar belli oldu.

Matrix 4’ten ilk haberler geldi

Vizyona girdiği 1999 senesinde çok ses getiren Matrix’in yıllar sonra bir devam filmiyle yoluna devam edeceği geçtiğimiz ay açıklanmıştı. Hayranlarını bir hayli heyecanlandıran bu haber sonrasında ise ilk bilgiler yeni yeni gelmeye başladı.

Matrix’İn dördüncü filminin çekimlerine 2020’nin Şubat ayında start verilecek. Kesinleşen bir diğer bilgi ise; Matrix 4’ün Neo ve Trinity’nin ölümden dönmesi ile devam edeceği. Keanu Reeves bir kere daha kendisine dünya çapında ün getiren Neo karakteri olarak kamera karşısına geçecek. Trinity olarak Carrie-Anne Moss'un dönüşü de kesinleşti. Gözler şu an Laurence Fishburne’de. Morpheus karakterini canlandıran Laurence Fishburne’ün dönüşü henüz onaylanmadı.

2020 yılında çekimlerine başlanması beklenen Matrix 4’ün çalışma başlığı ise “Project Ice Cream” olacak. Filmin vizyon tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.


PARTNERSadece 5 dakikanızı alacak güzellik tüyolarıSadece 5 dakikanızı alacak güzellik tüyoları
Cem Yılmaz’lı Karakomik Filmler’den iki fragman birden geldiCem Yılmaz’lı Karakomik Filmler’den iki fragman birden geldi
İtalya tarihinin en büyük mafya çatışması!İtalya tarihinin en büyük mafya çatışması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Matrix Matrix 4 The Matrix Keanu Reeves

En Çok Okunan Trend Haberler

Antalya'da akılalmaz görüntü! Kaldırıma yatıp uyudu

Antalya'da akılalmaz görüntü! Kaldırıma yatıp uyudu

Demet Akalın'dan mağlubiyet sonrası olay mesaj

Demet Akalın'dan mağlubiyet sonrası olay mesaj

Paylaşımlarına Murat Cemcir'den yorum gecikmedi

Paylaşımlarına Murat Cemcir'den yorum gecikmedi

Aldatıldığını öğrendi sonrası dehşet!

Aldatıldığını öğrendi sonrası dehşet!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MasterChef'te ünlü şefleri kızdıran yarışmacı!

MasterChef'te ünlü şefleri kızdıran yarışmacı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

MasterChef'e Yemekteyiz'in fenomen ismi damga vurdu!

MasterChef'e Yemekteyiz'in fenomen ismi damga vurdu!

İşte Seda Sayan'lı Yemekteyiz yarışması!

İşte Seda Sayan'lı Yemekteyiz yarışması!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
bırak matrixi mutrixi falan kardeş. sen john wick in yenisini çek bir an önce... bekliyoruz
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cem Yılmaz’lı Karakomik Filmler’den iki fragman birden geldi

Cem Yılmaz’lı Karakomik Filmler’den iki fragman birden geldi

İtalya tarihinin en büyük mafya çatışması!

İtalya tarihinin en büyük mafya çatışması!

Çok Güzel Hareketler 2'den güldüren Arka Sokaklar skeci

Arka Sokaklar skeciyle ekrana damga vurdular

Hayley Atwell "Mission: Impossible 7"ın kadrosunda

Güzel yıldızın ajanlık macerası daha bitmedi... İşte yeni projesi

Rihanna’dan Batman göndermeli paylaşım

Rihanna’dan Batman göndermeli paylaşım

Müge Anlı'da ormanda cinsel ilişki itirafında yeni gelişme!

Müge Anlı'da ormanda cinsel ilişki itirafında yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.