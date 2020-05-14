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Matrix 4’ün çekimlerine Temmuz ayında başlanması planlanıyor

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını nedeniyle çekimleri ertelenen Matrix 4’ün ara verilen çekimlerine yakın zamanda geri dönülmesi planlanıyor.

Matrix 4’ün çekimlerine Temmuz ayında başlanması planlanıyor

Kült seri Matrix’in yeni filminin çekimlerine koronavirüs salgını nedeniyle ara verilmişti. Ortaya çıkan yeni bilgilere göre, heyecanla beklenen Matrix 4’ün çekimlerine, temmuz ayında başlanması planlanıyor.

Matrix 4’ün çekimleri, şubat ayında San Francisco’da başlamıştı. Mart ayının ortasında San Francisco’daki çekimlerin tamamlanmasının ardından Berlin’deki çekimler için hazırlıklar başladı ancak koronavirüs salgını, tüm yapımlar gibi Matrix 4'ün de çekimlerinin ertelenmesine sebep oldu.

Ekran Alıntısı

Keanu Reeves ve Carrie Anne Moss'un yeniden başrollerini üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda önceki üç filmi yöneten Wachowski kardeşlerden biri olan Lana Wachowski oturuyor. Filmin senaryosu da Lana Wachowski’nin kaleminden çıktı. Sürpriz isimlerle dolu olan filmin oyuncu kadrosunda Jada Pinkett Smith, Jessica Henwick, Neil Patrick Harris, Priyanka Chopra, Jonathan Groff, Toby Onwumere ve Yahya Abdul-Mateen II gibi isimler yer alıyor.

Matrix 4’ün çekimleri bir süredir durdurulmuş olmasına rağmen filmin vizyon tarihi ile ilgili bir değişiklik açıklaması henüz gelmedi. Filmin çekimleri başladığında 2021’de vizyona gireceği de belli olmuştu. Warner Bros., filmin çekimlerinin şu an devam ettirilememesine rağmen takvimde henüz bir değişiklik yapmadı. 

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İlki 1999 yılında gösterilen Matrix filmi, bir fenomen haline geldi. Ardından 2003’te The Matrix Reloaded ve üçüncü film The Matrix Revolutions seyirci karşısına çıktı.

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