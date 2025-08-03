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Matteo Guendouzi: "Buraya gelip güzel bir atmosferde oynamaktan dolayı mutluyuz"

İtalyan ekibi Lazio’nun orta oyuncusu Matteo Guendouzi, Galatasaraylı taraftarların sürekli takımlarının arkasında olduğuna dikkat çekerek, "Bu tarz taraftarlarla gurur duymalısınız. Benim ve takımım için ise değişen bir şey yok. Buraya gelip güzel bir atmosferde oynamaktan dolayı mutluyuz" dedi.

Matteo Guendouzi: "Buraya gelip güzel bir atmosferde oynamaktan dolayı mutluyuz"
Berker İşleyen

Galatasaray, sezon öncesi son hazırlık maçında evinde İtalyan ekibi Lazio ile karşılaşırken, mücadele 2-2’lik skorla sona erdi. Müsabakanın ardından Laziolu futbolcu Matteo Guendouzi, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çok zor bir maçı geride bıraktıklarını belirten Guendouzi, "Harika bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk. Gol atmak için bazı şanslar yakaladık. Zor bir atmosferde oynadık. Bu stada gelip oynamak kolay değil. İyi oynadık ve bundan gurur duyabiliriz. Hala ligin başlamasına bir ay var. Daha hazır değiliz ama bugün yaptıklarımızdan gurur duymalıyız" ifadelerini kullandı.

"BURAYA GELİP GÜZEL BİR ATMOSFERDE OYNAMAKTAN DOLAYI MUTLUYUZ"

Galatasaray taraftarının kendisini ıslıklamasına yönelik soruya ise Fransız orta saha şu yanıtı verdi:
"Çok sevdim. Bir futbolcu olarak bu tarz atmosferleri yaşamanız gerekiyor. Ben, sahada her şeyimi vermeye çalışan bir oyuncuyum. Bir futbolcu olarak bu tarz atmosferlerde oynamaktan dolayı gurur duymalısınız. Burada müthiş bir atmosfer var. Her zaman burası doluyor. Taraftarlar, takımının sürekli arkasında. Bu tarz taraftarlarla gurur duymalısınız. Benim ve takımım için ise değişen bir şey yok. Buraya gelip güzel bir atmosferde oynamaktan dolayı mutluyuz. Her zaman bu tarz statlarda maç oynamıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"(GALATASARAY) GERÇEKTEN ÇOK İYİ BİR TAKIM"

Galatasaray ile daha önce karşılaştığını dile getiren Guendouzi, "İyi oyunculara sahip olduklarını biliyoruz. Gerçekten çok iyi bir takım. Söylediğim gibi burada sergilediğimiz oyundan dolayı çok gururluyuz" değerlendirmesinde bulundu.

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