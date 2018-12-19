Hazırlık aşamaları sıkça gündeme gelen Guy Ritchie imzalı Toff Guys filminin çekimleri start verdi. Hatta setten ilk fotoğraflar yayımlandı. Ayrıca bol yıldızlı filmin oyuncu kadrsouna Sons Of Anarchy dizisindeki Jackson Teller rolü ile tanıdığımız Charlie Hunnam da katıldı.

Matthew McConaughey kanlar içinde kaldı

Matthew McConaughey'in uyuşturucudan çok para kazanmış ancak artık köşesine çekilmek isteyen bir adam rolünde olduğu filmden McConaughey'yi aksiyonun ortasında gösteren ilk görseller de geldi. Hunnam'ın ise filmde hangi rolü oynayacağı şimdilik bilinmiyor.

Michelle Dockery, daha önce kadroda olacağı açıklanan Kate Beckinsale'in yerine geçerek McConaughey'nin uyuşturucu imparatorluğunu para kazanmak için kullanan karısı rolünü alacak. Henry Golding, Vietnamlı bir gangsteri oynayacak ve Hugh Grant de ekipte şantaj yapan bir fotoğrafçı olarak yer alacak.

Guy Ritchie, filmi Marn Davies ve Ivan Atkinson ile birlikte yazdığı bir senaryodan yönetiyor. Film, Ritchie'nin Lock, Stock and Two Smoking Barrels ve Snatch gibi kariyerinin önceki yıllarında çektiği İngiliz gangster filmleriyle benzer olacak. Filmin çekimleri İngiltere'de devam ediyor. Vizyon tarihi ise henüz belirlenmedi.