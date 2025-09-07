Mauro Icardi daha fazla dayanamadı! 'Kilo aldın' diyenlere cevabı kendi tarzıyla verdi

Galatasaray'da geçtiğimiz sezonun başındaki Tottenham maçında sakatlanan Icardi, uzun süre sonra sahalara geri dönmüştü. Hakkında kilo aldığına yönelik yapılan eleştirilere cevap veren Icardi, kilo problemenin olmadığını vurguladı.

"EN SON 77 KİLO OLDUĞUMDA 14 YAŞINDAYDIM"

Yıldız oyuncu, “En son 77 kilo olduğumda sanırım 14 yaşındaydım. Saf olmayın, benim için endişelendiğiniz için teşekkürler. Herkese selamlar, 75, 80 ya da 85 kilo fark etmez, son 3 yıldır gollerimi ve kupalarımı kutlamaktan vazgeçmediniz. Nefret edenlere selam söyleyin!” ifadelerini kullandı.

3 MAÇTA 2 GOL ATTI

Galatasaray'da bu sezon 3 maçta süre bulan 32 yaşındaki futbolcu, 2 kez ağları havalandırdı.