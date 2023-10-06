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Mauro Icardi'den dev rakam! Kazandırdığı paralarla maliyetini şimdiden çıkarttı

06.10.2023 09:46 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'da bu sezonun yıldızı Icardi, sarı-kırmızılıların yenilgi yüzü görmemesinde büyük rol oynadı. Arjantinli yıldız için ortaya ilginç bir istatistik çıktı.

Mauro Icardi'den dev rakam! Kazandırdığı paralarla maliyetini şimdiden çıkarttı
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Sezon başında PSG'den 10 milyon euro'ya transfer edilen Icardi'nin maaşlarıyla birlikte maliyeti 28 milyon euro'yu bulmuştu. Galatasaray'ın gösterdiği performansla birlikte yıldız oyuncunun masrafları karşılanmış oldu.

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Manchester United galibiyeti sonrası kasasına 2.8 milyon euro daha koyan Galatasaray, Icardi'nin galibiyetlerde rol oynadığı maçlardan da 7.5 milyon TL'yi kasasına koymuştu.

ŞAMPİYONLAR LİGİNE KATILMA BONUSU

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Şampiyonlar Ligi'ne katılma bonusu olarak da 24.5 milyon euro alan Galatasaray böylece Icardi'nin tüm maliyetini çıkartmış oldu.

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