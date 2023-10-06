Mauro Icardi'den dev rakam! Kazandırdığı paralarla maliyetini şimdiden çıkarttı

Sezon başında PSG'den 10 milyon euro'ya transfer edilen Icardi'nin maaşlarıyla birlikte maliyeti 28 milyon euro'yu bulmuştu. Galatasaray'ın gösterdiği performansla birlikte yıldız oyuncunun masrafları karşılanmış oldu.

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Manchester United galibiyeti sonrası kasasına 2.8 milyon euro daha koyan Galatasaray, Icardi'nin galibiyetlerde rol oynadığı maçlardan da 7.5 milyon TL'yi kasasına koymuştu.

ŞAMPİYONLAR LİGİNE KATILMA BONUSU

Şampiyonlar Ligi'ne katılma bonusu olarak da 24.5 milyon euro alan Galatasaray böylece Icardi'nin tüm maliyetini çıkartmış oldu.

