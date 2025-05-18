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Mauro Icardi'den kazanılan şampiyonluk sonrası ilk açıklama: Ne düşündüğümü herkes biliyor...

Yaşadığı sakatlık sonrası ligin ikinci yarısında takımdan ayrı olan Mauro Icardi kazanılan şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Mauro Icardi'den kazanılan şampiyonluk sonrası ilk açıklama: Ne düşündüğümü herkes biliyor...
Berker İşleyen

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, 25. şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.

Arjantinli golcü "Çok mutluyuz. Bu grupla birlikte 5. yıldızı kazandığımız için çok mutluyuz. Geldiğimizde hepsini kazanmak istiyoruz demiştik. İkinci yarıda yoktum ama takım çok iyi şekilde devam etti. Çok iyi transferler yapıldı. İyi oyunculardan oluşan bir grubuz ve bu grupla hem ligi hem de kupayı kazanmayı başardık" ifadelerini kullandı.

"BURASI ÇOK BÜYÜK BİR CAMİA!"

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Icardi, "Ne düşündüğümü herkes biliyor. Burası çok büyük bir camia. 3 senedir herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. 3 sene üst üste şampiyon olduk ve bu takım çalışmasının bir sonucu. Şimdi keyfini çıkarma zamanı. Ondan sonra da gelecek sezona odaklanacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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