Mauro Icardi'den olay yaratan paylaşım! Kendisini eleştirenlere böyle yanıt verdi

Galatasaray'da son haftaların eleştirilen ismi Mauro Icardi, Alanyaspor maçının ardından özel uçakla İstanbul'dan ayrılırken, bazı taraftarlar sosyal medyada kendisine tepki göstermişti.

ICARDI'DEN ELEŞTİRİLERE YANIT

Sık sık yurt dışına gittiği için eleştirilen Arjantinli yıldız, bu eleştirilere istatistikleri ve kupalarıyla cevap verdi. Sosyal medyadan bir görsel paylaşan Icardi, "Günaydın" yazdı ve Galatasaray'daki performansı ve kupalarını bu görselde kullandı.

83 MAÇ 58 GOL

Galatasaray'da 83 maça çıkan Icardi, 58 gol, 22 asistlik performans ortaya koydu. Arjantinli yıldız, Galatasaray'da 2 Süper Lig ve 1 Süper Kupa sevinci yaşadı.

İŞTE ICARDI'NİN PAYLAŞIMI