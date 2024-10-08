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Mauro Icardi'den olay yaratan paylaşım! Kendisini eleştirenlere böyle yanıt verdi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
08.10.2024 15:36
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Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kendisini eleştirenlere yanıt verdi. Icardi'nin bu paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. İşte detaylar...

Mauro Icardi'den olay yaratan paylaşım! Kendisini eleştirenlere böyle yanıt verdi
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da son haftaların eleştirilen ismi Mauro Icardi, Alanyaspor maçının ardından özel uçakla İstanbul'dan ayrılırken, bazı taraftarlar sosyal medyada kendisine tepki göstermişti.

ICARDI'DEN ELEŞTİRİLERE YANIT

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Sık sık yurt dışına gittiği için eleştirilen Arjantinli yıldız, bu eleştirilere istatistikleri ve kupalarıyla cevap verdi. Sosyal medyadan bir görsel paylaşan Icardi, "Günaydın" yazdı ve Galatasaray'daki performansı ve kupalarını bu görselde kullandı.

83 MAÇ 58 GOL

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Galatasaray'da 83 maça çıkan Icardi, 58 gol, 22 asistlik performans ortaya koydu. Arjantinli yıldız, Galatasaray'da 2 Süper Lig ve 1 Süper Kupa sevinci yaşadı.

İŞTE ICARDI'NİN PAYLAŞIMI

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Süper Lig son dakika galatasaray icardi
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